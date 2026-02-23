Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner. | Fuente: EFE

Nick Reiner se declaró este lunes no culpable del presunto asesinato de sus padres, el director Rob y Michele Reiner, en un tribunal estatal del centro de Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres el pasado 14 de diciembre.

El caso incluye "circunstancias especiales", agravantes que la legislación de California contempla como elegibles para la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional.

De acuerdo con NBC, Nick Reiner vestía una prenda de una sola pieza en color canela, llevaba el cabello rapado y solo habló ante el tribunal para renunciar a su derecho a un juicio rápido, lo que implica aceptar que el proceso se prolongue más allá del plazo legal establecido.

La próxima comparecencia de Reiner ante el tribunal está fijada para el 29 de abril.

La lectura de cargos estaba prevista para el 7 de enero, pero se retrasó después de que su abogado defensor penal, Alan Jackson, quien en el pasado ha representado a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, se retirara del caso.

A Reiner, quien permanece en prisión sin derecho a fianza, se le asignó como representante legal a la abogada pública Kimberly Green.