Liberan a esposa de peruano detenido en Venezuela por régimen chavista, según ONG

La ONG Foro Penal informó sobre la liberación de al menos 24 presos políticos en la madrugada de este lunes de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos se encuentra Rosa Carolina Chirinos Zambrano, esposa venezolana del peruano Renzo Huamanchumo Castillo.

Según la ONG, Chirinos Zambrano se encontraba detenida en la cárcel La Crisálida, ubicada en la localidad de Los Teques, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), y fue liberada con Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Además, la ONG publicó en su cuenta de X una fotografía de varias de las mujeres excarceladas de La Crisálida.

Los otros 15 son todos hombres. Según EFE, entre ellos se encuentran dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burló, y uno con doble nacionalidad española y venezolana, Alejandro González de Canales Plaza.

#12E 2:43am Desde el @foropenal confirmamos las siguientes excarcelaciones de esta madrugada en Venezuela:



La Crisálida



1) Yuli Marcano Rojas

2) Beverly Polo

3) Deisy Hugles González

4) Raymar Nohely Pérez Alvarado

5) Rosa Carolina Chirinos Zambrano

6) Sonia Josefina… pic.twitter.com/wzLHF6dqmy — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

La semana anterior el peruano Renzo Huamanchumo Castillo, quien pasó alrededor de 10 meses en prisión tras ser acusado de supuestamente preparar un plan para asesinar a Nicolás Maduro, dijo en RPP que tenía esperanza de que su esposa Rosa Chirinos Zambrano fuera liberada, tras su detención desde setiembre de 2024 por el régimen chavista.

"Ella es completamente inocente. Toda la familia estamos completamente entusiasmados de que ese momento de su libertad va a llegar, ahora se siente un poquito más creíble de que verdaderamente sí la vamos a poder abrazar, de que sí va a poder estar con sus hijos, de que sí va a poder estar conmigo, de que ya ese escenario de estar separados por tanto tiempo ya llegue a ese final porque el sufrimiento ha sido incomparable. […] Esta noticia verdaderamente nos da esa esperanza de que por fin ya va a poder salir”, expresó en Ampliación de Noticias.

¿Cuál será el destino de los excarcelados?

En diálogo con RPP, Andreína Baduel, coordinadora del Comité de Familiares por la Libertad de Presos Políticos en Venezuela, dijo que los excarcelados del régimen tienen prohibido salir del país y declarar a los medios.

"Es oportuno recordar que en Venezuela hay más de mil presos políticos y por ello la lucha no continúa. Así como también es oportuno destacar que no son totalmente libres las personas que están siendo excarceladas, porque salen con medidas restrictivas de su libertad, tienen mucha prohibición de declaración a los medios, prohibición de salida del país y un régimen de presentación", mencionó en RPP.

Venezuela informa de 116 "nuevas excarcelaciones"

Por otro lado, el régimen chavista en Venezuela , a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario, informó sobre 116 "nuevas excarcelaciones" en las últimas horas de personas que vinculó con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

"Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar con la estabilidad de la Nación. Estas actuaciones dan seguimientos a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros", informaron.

"Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente", agregó el Ministerio venezolano.



El anuncio ocurre días después que el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de personas, tanto venezolanos como extranjeros, aun sin precisar nombres ni cifra total.

"Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).