Peruano confirma liberación de su esposa, que se encontraba detenida en Venezuela por régimen chavista

El peruano Renzo Huamanchumo Castillo confirmó en RPP que su esposa, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, fue liberada en Venezuela, luego de que permaneceria detenida por el régimen chavista desde setiembre de 2024.

"Ayer, por primera vez desde diciembre, pude hablar con ella y fue un momento emocionante. Feliz de que haya salido. Mi esposa ya está en casa [de Venezuela], su mejor amiga también. Ahora sigue los movimientos para que ella venga para acá [a California], eso es lo siguiente", declaró en RPP.

Según Huamanchumo, nueve mujeres salieron de la prisión La Crisálida, entre ellas la mejor amiga de Rosa Carolina Chirinos, así como las parejas de sus colegas.

"Cuando a nosotros nos presentaron contra la corte, allá en El Rodeo 1, lo que le dijeron al fiscal fue que todos fuimos sentenciados a los mismos casos. Entonces parece que todas las personas que están en esos mismos cargos los están sacando", aseguró en RPP.

"Está muy feliz sabiendo de que ella vivió en Perú por mucho tiempo y se encariñó mucho de nuestro país. Ella llegó ahora sabiendo de que todas las personas que han hablado por ella, lo que usted ha hecho por ella, ella está llena de felicidad sabiendo de que no fue olvidada y de que verdaderamente hay personas que sí les importa", añadió Renzo a RPP.

Liberación de presos políticos

La ONG Foro Penal anunció la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela.

Según la ONG, Chirinos Zambrano se encontraba detenida en la cárcel La Crisálida, ubicada en la localidad de Los Teques, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), y fue liberada con Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Los otros 15 son todos hombres. Según EFE, entre ellos se encuentran dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burló, y uno con doble nacionalidad española y venezolana, Alejandro González de Canales Plaza.