Guatemala: asesinan a un alcalde durante un desfile navideño al sur del país

Agencia EFE

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, manifestó mediante sus canales oficiales su "total repudio" por el homicidio del alcalde municipal.

El alcalde de un poblado en el sur de Guatemala fue asesinado el sábado por la noche mientras participaba en un desfile navideño, según confirmaron este domingo fuentes oficiales.

El ataque armado fue perpetrado en contra Nelson Luciano Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo a los Bomberos Municipales Departamentales.

Luciano Marroquín pertenecía al partido Vamos del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).

El alcalde se encontraba caminando junto a su pareja durante un desfile navideño en el municipio cuando según diversas fuentes fue atacado a balazos.

Arévalo de León añadió que giró instrucciones al ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, para identificar a los responsables del crimen.

En febrero pasado también fue asesinado el alcalde del municipio de Chuarrancho del departamento de Guatemala (centro), Gerson Ajcuc, durante otro ataque armado.

De acuerdo a diversos datos oficiales, Guatemala contabilizó durante los primeros ocho meses del año un total de 2.154 asesinatos, mientras que en 2024, en el mismo período, la cifra fue de 1.816 homicidios, lo que representa un aumento del 18 por ciento.

