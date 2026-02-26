Verano desatado: temperaturas “de moderada a extrema intensidad” seguirán golpeando la costa peruana

El verano golpea fuerte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta roja por incremento de la temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad”, en distintas regiones de la costa peruana.

A través de su página web, el organismo advirtió que, debido a que habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, se prevé “un aumento de la radiación ultravioleta (UV)”.

“Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, refirió.

La alerta roja estará activa hasta el viernes, 27 de febrero, a las 23:59 horas, en las regiones Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna.

Según los pronósticos del Senamhi, para el jueves, 26 de febrero, se prevén temperaturas máximas entre 28 °C y 34 °C en la costa sur; mientras que, para el viernes, 27 de febrero, se esperan temperaturas máximas entre 28 °C y 30 °C.



Lima es un horno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senamhi informó que su estación en el distrito de La Molina, al este de la ciudad, reportó el pasado martes una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba en casi 30 años.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo señaló que Lima no soportaba una temperatura tan alta desde el verano de 1998, “año marcado por un evento El Niño extraordinario”.