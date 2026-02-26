Últimas Noticias
Verano desatado: temperaturas “de moderada a extrema intensidad” seguirán golpeando la costa peruana

El Senamhi también advirtió sobre el incremento de la radiación UV.
El Senamhi también advirtió sobre el incremento de la radiación UV. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi ha activado una alerta roja para diversas regiones de la costa hasta el viernes, 27 de febrero.

El verano golpea fuerte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta roja por incremento de la temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad”, en distintas regiones de la costa peruana.

A través de su página web, el organismo advirtió que, debido a que habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, se prevé “un aumento de la radiación ultravioleta (UV)”.

“Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, refirió.

La alerta roja estará activa hasta el viernes, 27 de febrero, a las 23:59 horas, en las regiones Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna.

Según los pronósticos del Senamhi, para el jueves, 26 de febrero, se prevén temperaturas máximas entre 28 °C y 34 °C en la costa sur; mientras que, para el viernes, 27 de febrero, se esperan temperaturas máximas entre 28 °C y 30 °C.

Lima es un horno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senamhi informó que su estación en el distrito de La Molina, al este de la ciudad, reportó el pasado martes una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba en casi 30 años.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo señaló que Lima no soportaba una temperatura tan alta desde el verano de 1998, “año marcado por un evento El Niño extraordinario”.

Tags
Senamhi Verano Altas temperaturas

