Cuatro policías fallecidos y siete heridos dejó un choque entre una patrulla y un autobús en Honduras

Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras.
| Fuente: Unplash
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El accidente habría sido provocado por exceso de velocidad del autobús, según informó el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Miguel Martínez.

Cuatro agentes de la Policía Nacional de Honduras fallecieron este miércoles y otros siete resultaron heridos tras un choque frontal entre una patrulla y un autobús de pasajeros en el este del país, un suceso que el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, lamentó "profundamente".

El accidente ocurrió en el municipio de Gracias, departamento de Lempira (este), y habría sido provocado, al parecer, por el exceso de velocidad del autobús.

El mandatario expresó a través de sus redes sociales su "solidaridad y oraciones" con las familias de las víctimas y con la institución policial.

Los agentes fallecidos fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldívar.

El gobernante señaló, además, que los policías heridos están recibiendo "atención médica inmediata" y cuentan con "todo el acompañamiento del Estado para su pronta recuperación".

"Honduras honra su servicio y su entrega", enfatizó Asfura, que asumió el poder el pasado 27 de enero bajo la bandera del conservador Partido Nacional.

Presunto exceso de velocidad

Según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, el siniestro ocurrió por la conducción “imprudente y temeraria” del chófer del autobús, quien presuntamente circulaba con exceso de velocidad, explicó Martínez.

El conductor invadió el carril contrario al tomar una curva pronunciada, lo que causó que el vehículo circulara en sentido opuesto hasta impactar de manera frontal contra la patrulla policial, explicó Martínez.

Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio de al menos seis fallecidos por día, según cifras oficiales.

En 2025, más de 1 800 personas perdieron la vida en siniestros viales en Honduras, de acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Entre las principales causas de estos hechos, según las autoridades, figuran el exceso de velocidad, la imprudencia de peatones, la distracción al volante, el irrespeto a las señales de tránsito, fallas mecánicas y el consumo de alcohol.

