Camión de caudales se despistó y cayó a precipicio en Huánuco: vehículo transportaba tres millones de soles

Un camión de caudales de la empresa Hermes sufrió un violento accidente de tránsito en el sector Tambillo, en el distrito de Umari, en la provincia de Pachitea, en la región Huánuco.

Según las primeras versiones, el vehículo blindado perdió estabilidad debido a que la vía se encontraba húmeda por las lluvias, lo que provocó que se despiste y caiga a un precipicio de 70 metros, dejando dos trabajadores heridos con lesiones leves.

El general PNP José Luis Gonzáles Quintero, jefe de la Región Policial Huánuco, indicó que, tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a fin de resguardar la zona y custodiar el vehículo siniestrado. Asimismo, refirió que, en presencia policial, la empresa retiró cerca de S/ 3 millones, dinero que era transportado por el camión blindado.

“En presencia del personal policial, la empresa procedió al retiro del dinero trasportado, cuya suma equivalía, aproximadamente, según refieren las personas que venían transportando el dinero, a un monto de S/ 3 millones”, señaló Gonzáles.

Descartan acto delictivo

El general Gonzáles Quintero informó que las investigaciones preliminares llevadas a cabo por la Policía descartaron que el accidente haya sido provocado para llevar a cabo un acto delictivo.

Asimismo, el alto mando PNP exhortó a los conductores a extremar las medidas de seguridad al transitar por las carreteras de la región durante la temporada de lluvias.