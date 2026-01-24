Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Camión de caudales se despistó y cayó a precipicio en Huánuco: vehículo transportaba tres millones de soles

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El general PNP José Luis Gonzáles Quintero, jefe de la Región Policial Huánuco, descartó que el accidente esté relacionado con algún hecho delictivo.

Huánuco
00:00 · 01:39
Tras el accidente, la PNP activó de inmediato los protocolos de seguridad.
Tras el accidente, la PNP activó de inmediato los protocolos de seguridad. | Fuente: Difusión

Un camión de caudales de la empresa Hermes sufrió un violento accidente de tránsito en el sector Tambillo, en el distrito de Umari, en la provincia de Pachitea, en la región Huánuco.  

Según las primeras versiones, el vehículo blindado perdió estabilidad debido a que la vía se encontraba húmeda por las lluvias, lo que provocó que se despiste y caiga a un precipicio de 70 metros, dejando dos trabajadores heridos con lesiones leves.

El general PNP José Luis Gonzáles Quintero, jefe de la Región Policial Huánuco, indicó que, tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a fin de resguardar la zona y custodiar el vehículo siniestrado. Asimismo, refirió que, en presencia policial, la empresa retiró cerca de S/ 3 millones, dinero que era transportado por el camión blindado.

“En presencia del personal policial, la empresa procedió al retiro del dinero trasportado, cuya suma equivalía, aproximadamente, según refieren las personas que venían transportando el dinero, a un monto de S/ 3 millones”, señaló Gonzáles.

Vehículo se despistó en Huánuco.

Vehículo se despistó en Huánuco. Fuente: Difusión

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Descartan acto delictivo

El general Gonzáles Quintero informó que las investigaciones preliminares llevadas a cabo por la Policía descartaron que el accidente haya sido provocado para llevar a cabo un acto delictivo.

Asimismo, el alto mando PNP exhortó a los conductores a extremar las medidas de seguridad al transitar por las carreteras de la región durante la temporada de lluvias.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

Decana de ingenieros pide transparencia en la ANIN

La recién creada Autoridad Nacional de Infraestructura debe ser transparente y tener un control de las inversiones que se realizan, dijo la decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, María del Carmen Ponce Mejía.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Huánuco Accidente Vehículo de caudales Accidente de tránsito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Huánuco

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA