Jair Bolsonaro no asistirá a la primera sesión del juicio por golpismo

El final del juicio de Jair Bolsonaro inició este martes 2 de setiembre.
El final del juicio de Jair Bolsonaro inició este martes 2 de setiembre. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Andre Borges
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

De acuerdo con su familia, el líder de ultraderecha, de 70 años, tiene problemas de salud y por eso no pidió la autorización para salir de su domicilio y estar presente en las sesiones del final de su juicio, que se prolongarán hasta la próxima semana.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado por golpismo y en prisión domiciliaria, ha decidido que no asistirá a la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que comienza este mismo martes en el Tribunal Supremo.

Según ha confirmado su familia, el líder de la ultraderecha, de 70 años, tiene problemas de salud y por eso no ha solicitado la autorización que requeriría para abandonar su domicilio y estar presente en las sesiones, que se prolongarán hasta la semana próxima, cuando deberá ser dictada sentencia.

Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes militares, responden por cinco delitos contra el régimen democrático, todos originados durante la convulsionada fase política en la que se sumergió Brasil tras las elecciones de octubre de 2022.

En esos comicios, Bolsonaro aspiraba a la reelección, pero fue derrotado por el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, aunque nunca reconoció el resultado de las urnas.

Postura de la Fiscalía

Según la acusación formulada por la Fiscalía de Brasil, el ultraderechista alentó violentas protestas contra la justicia electoral y puso en marcha una conspiración que apuntaba a impedir la investidura de Lula a fin de conservar el poder.

Ese movimiento incluyó campamentos de activistas ultras frente a la puerta de numerosos cuarteles del Ejército, en los que se pedía abierta y públicamente un golpe de Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, el corolario de esas acciones fue el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas ocuparon y depredaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Tribunal Supremo, en el que será celebrado el juicio.

La Primera Sala del Supremo, a cargo del proceso, ha reservado para la fase final del juicio las sesiones de este mismo martes y del miércoles, y continuará las audiencias los días 9, 10 y 12 de septiembre.

