Así reaccionaron los congresistas de cuatro bancadas ante el anuncio del Gobierno de que Hernando de Soto asumirá la PCM

Los congresistas Wilson Soto, Patricia Juárez, José Cueto y Guido Bellido plantearon algunas tareas que el futuro Gabinete Ministerial que liderará el economista de 84 años debería abordar.

El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto, se pronunció sobre el reciente anuncio del Gobierno de que Hernando de Soto, de 84 años, asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La juramentación del economista será este martes 24 de febrero.



En una entrevista con RPP, el parlamentario calificó como "saludable" la elección del autor de El misterio del capital para presidir el Gabinete Ministerial, destacando su experiencia internacional.



Para Soto Palacios, la clave para que De Soto obtenga el apoyo de los legisladores será la convocatoria de "personas idóneas" y con conocimiento técnico para cada ministerio. En ese sentido, dijo que, antes de decidir sobre el voto de confianza, la bancada de Acción Popular deberá escuchar las propuestas del Gabinete.



El legislador enfatizó que, debido al breve tiempo restante de gestión, el Gobierno debe enfocarse en la inseguridad ciudadana, la educación y el transporte. Asimismo, exigió que el Ejecutivo garantice un proceso de elecciones limpias y transparentes.



En relación con un posible indulto a Pedro Castillo, Soto consideró que el Gobierno debe centrarse en los problemas del país y recordó que el expresidente dio un fallido golpe de Estado y aún no cuenta con una sentencia firme. "En ese caso de ninguna forma puedo apoyarlo", afirmó.



Por su parte, la parlamentaria Patricia Juárez, de Fuerza Popular, manifestó que De Soto es un "referente peruano" y una persona "muy bien vista en el extranjero". "Inspira respeto por la trayectoria que tiene. Le deseamos éxito en la tarea que emprenda ", subrayó.

Sostuvo que el economista peruano debe actuar con "mesura", debido a los pocos meses que quedan para la toma de posesión del nuevo gobierno.



"El Perú tiene que salir adelante estos cinco meses. Hay que pedirle a Hernando de Soto que se conduzca de una manera que no piense en hacer grandes reformas ni grandes cambios, porque en realidad no va a tener tiempo para eso", afirmó.



"Esperemos que [los futuros ministros] sean personas técnicas"

En palabras de Juárez, el objetivo principal de este nuevo Gabinete Ministerial debe ser brindar "sosiego" y "buena energía" para evitar más enfrentamientos entre peruanos.



Asimismo, consideró que De Soto podría impulsar consensos en temas pendientes como la formalización minera (Ley MAPE) para incorporar a más personas a la formalidad.



Respecto a la conformación del equipo ministerial, la legisladora se mostró a favor de que algunos ministros "técnicos" del Gabinete anterior permanezcan en sus cargos, mencionando específicamente las carteras de Cultura, Cancillería, Economía y Vivienda.

"No hay que denostar ni criticar el trabajo que han estado haciendo algunos profesionales que son eminentemente técnicos", expresó.

En ese contexto, indicó que la bancada fujimorista escuchará primero la política de gobierno antes de decidir colectivamente sobre el voto de confianza. "Esperemos que [los futuros ministros] sean personas técnicas y que no tengan ningún cuestionamiento", refirió.



"Me parece una persona que conoce el Perú profundo"

En tanto, José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, expresó tener "algunas dudas" respecto a la designación, recordando que en 2021 De Soto tuvo un acercamiento con Pedro Castillo que "quebró la derecha".



No obstante, dijo esperar que el economista tenga el "buen tino" de nombrar ministros que no estén alineados con la "izquierda radical" y que su gestión no derive en posturas "populistas". "Me parece una persona cuerda y que conoce el Perú profundo", remarcó.



En otro momento, sostuvo que el mandatario José María Balcázar debe preocuparse en "sentar las bases" para combatir la inseguridad y mantener una postura neutral frente a las elecciones generales de abril.



En lo que concierne a la compleja geopolítica internacional, producto de la rivalidad entre Estados Unidos y China, Cueto señaló que el economista tiene que manejar con "precisión" la soberanía nacional, aprovechando sus contactos globales.



Cuatro tareas pendientes

Finalmente, Guido Bellido, de Podemos Perú, dijo que la labor del nuevo Ejecutivo tiene que girar en torno a cuatro tareas: primero, dar una respuesta inmediata a los desastres naturales que viene afectando a diversas regiones del país, como Arequipa; segundo, garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso electoral en curso; tercero, enfrentar decididamente al crimen organizado "con respuestas contundentes y radicales"; y cuarto, garantizar la continuidad de las obras que se encuentran en ejecución.