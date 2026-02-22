Helicóptero de la FAP con 15 personas a bordo perdió contacto radial cuando iba a Arequipa y se encuentra inubicable

La Fuerza Aérea informó este domingo que un helicóptero Mi-17 perdió contacto radial con ellos esta tarde cuando iba desde Pisco rumbo a Chala, Arequipa. Así lo dio a conocer la institución mediante un comunicado.
La FAP señaló que la nave realizaba una misión programada, pero tras su desaparición, se activó el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR) para hallar a toda la tripulación.
"Medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres se encuentran desplegados, con el apoyo de una delegación de la Policía Nacional de la región; todos se encuentran en camino hacia la última posición geográfica registrada de la aeronave para dar inicio a las labores de localización", se lee en el comunicado.
El helicóptero era pilotado por el mayor FAP Sergio Paucar y el alférez FAP Luis Huertas, junto a la suboficial de primera FAP Kamila Anchapuri y el suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huaman. Ellos iban junto a otros 11 pasajeros rumbo a Arequipa.
Por el momento la institución señaló que han mantenido comunicación con los familiares de la tripulación para mantenerlos al tanto de la búsqueda.