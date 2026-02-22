Cusco FC vs Comerciantes Unidos en vivo: fecha, horario y guía TV de fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Cusco FC vs Comerciantes Unidos medirán fuerzas este domingo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el Torneo Apertura.

Cusco FC recibirá a Comerciantes Unidos por la fecha 4 del Torneo Apertura. Ambos equipos necesitan la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

El partido entre Cusco FC vs Comerciantes Unidos se disputará este domingo de febrero en el Estadio Garcilaso de la Vega a partir de la 6:30 p.m. por la fecha 4 del Torneo Apertura. Sigue EN VIVO por TV a través de L1 Max. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe

Cusco FC vs Comerciantes Unidos: ¿Cómo llegan a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?



Cusco FC llega a este partido tras perder 1-0 ante UTC de visitante, mientras que Comerciantes Unidos igualó 1-1 contra Los Chankas de local.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Cusco FC vs Comerciantes Unidos está programado para el domingo 22 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42.056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a la 6:30 a.m.



, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a la 6:30 a.m. En Colombia, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a la 6:30 a.m.

En Ecuador, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a la 6:30 a.m.

En Venezuela, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Cusco FC vs Comerciantes Unidos comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Cusco FC vs Comerciantes Unidos en vivo?



El partido de Cusco FC vs Comerciantes Unidos será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. Mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Cusco FC vs Comerciantes Unidos: Alineaciones posibles



Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlos Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Iván Colman; Lucas Colitto, José Manzaneda, Facundo Callejo.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Alexis Arias, Christian Vásquez, Yordi Vílchez, Juan José Rodríguez, Daniel Lino; Miguel Carranza, Carlos Correa, Josuee Herrera; Rodrigo Vilca y Matías Sen.