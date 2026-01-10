Perú y otros siete países de Latinoamérica rechazan intento de recuento de votos en Honduras y reconocen triunfo electoral de Nasry Asfura

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana señalaron que el decreto sancionado por la presidenta Xiomara, en el que se ordena un recuento general, Castro afectando la institucionalidad democrática.

Ocho países latinoamericanos expresaron su rechazo al decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al considerar que la medida, que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, pone en riesgo "la institucionalidad democrática".

"Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática", dice el comunicado conjunto firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

El grupo de países también manifestó "su repudio" a las "acciones de violencia" ejercidas contra miembros de la oposición el último jueves y a "todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño".

"Al mismo tiempo, reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre", remarcaron.

Asimismo, reclamaron a todas las fuerzas políticas hondureñas que respeten el orden democrático, garanticen una transición pacífica y privilegien el diálogo.

"Confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia", concluyeron.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 24 de diciembre presidente electo de Honduras a Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.