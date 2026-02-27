Mesías Guevara calificó al gobierno de José María Balcázar como “más de lo mismo” y criticó designación de Denise Miralles en la PCM

El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó los primeros días de la gestión del presidente de la República, José María Balcázar, y criticó la designación de la exministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, como presidenta del Consejo de Ministros.

“Yo veo que el señor Balcázar es más de lo mismo, es un [José] Jerí recargado, con las mismas costumbres, ambos tienen un cierto apetito por el tema de expresarse mal de las mujeres”, señalo durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Guevara también aseguró que el mandatario mantiene un “cordón umbilical con el Congreso”, al que calificó como “nefasto” y en el que -según dijo- existe un “pacto que busca impunidad” y reparto de cargos.

“Han puesto al señor Balcázar con el único concepto de la repartija”, manifestó.

En otro momento, sostuvo que el país no atraviesa solo una etapa de inestabilidad política, sino un “sabotaje a la democracia y a la gobernabilidad”.

“¿Dónde empezó? Con la señora [Keiko] Fujimori, luego lamentablemente se ha sumado [César] Acuña, [Rafael] López Aliaga y el propio [Vladimir] Cerrón que gobiernan la Mesa Directiva y han aprobado la famosa ley procrimen. Estamos en un laberinto del Congreso de la República”, apuntó.

Finalmente, al ser consultado sobre si el Partido Morado respaldaría al Consejo de Ministros encabezado por Denisse Miralles en una eventual votación de investidura, el aspirante presidencial afirmó que “no le daríamos el voto de confianza”.

Según explicó, el actual Gabinete Ministerial “representa a intereses subalternos” y “a lo más nefasto y oscuro del Congreso de la República”.