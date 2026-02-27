Will Smith pide a juez que desestime demanda de acoso sexual en su contra, según TMZ

Will Smith pidió a un juez que desestime la demanda de acoso sexual en su contra realizada por el violinista Brian King Joseph. Según informó TMZ, el actor de 57 años hizo dicha solicitud luego de que el joven músico lo acusara, además, por despido injustificado y tomar represalias.

En efecto, según el testimonio de Brian King Joseph, Smith habría dejado una nota, firmada con el seudónimo 'Stone F', en su habitación de hotel en Las Vegas donde le decía que volvería para encontrarse a solas con él.

No obstante, el abogado de Will Smith sostiene que las acusaciones del joven músico solo son "un intento desesperado de extorsionar" a la estrella de El príncipe del rap y obtener dinero a su costa.

De acuerdo con el documento emitido por la defensa de Smith, Joseph y Will "nunca estuvieron solos juntos" en una habitación de hotel, por lo que niegan que el actor haya querido "preparar" un encuentro íntimo.

"El equipo de Smith espera que el juez conceda su moción de desestimación (...), pero también afirman en la demanda que están listos para proporcionar testigos que expliquen que Joseph no fue invitado a continuar con el grupo, porque 'se comportó de manera errática, era difícil trabajar con él e hizo que los otros miembros de la banda del Sr. Smith se sintieran incómodos'", señala el medio especializado en celebridades.

En ese sentido, el equipo legal del protagonista de En busca de la felicidad aseguró que se trata de "una demanda frívola y un intento de robo de dinero". Ante esto, el abogado de Brian King Joseph respondió: "La determinación final de un jurado nos importa más que la opinión del Sr. Smith sobre este caso".