Puno: vecinos auxilian a niña de 12 años que estaba en su casa con quemaduras y heridas en el cuerpo

La menor ha quedado bajo el cuidado de la Policía Nacional.
| Fuente: Andina/Referencial
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los vecinos la trasladaron de emergencia al hospital. Los padres de la víctima no se encontraban en la vivienda.

Una niña de 12 años fue auxiliada este viernes por sus vecinos en el centro poblado de Salcedo de la ciudad y region de Puno, después de que la encontraran en su casa con quemaduras en ambas manos, así como heridas en el cuerpo.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde recibe atención especializada para tratar sus heridas. Por su parte, el Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes ante lo que sería un caso de presunto maltrato físico contra la niña.

Los vecinos han señalado al padre de la menor como el presunto responsable de las quemaduras que ha sufrido. El hombre no ha sido encontrado por la Policía Nacional cuando unos agentes acudieron hasta la vivienda.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la madre, quien al parecer habría dejado a la niña al cuidado de su pareja. La menor se encuentra en custodia de la Policía.

Puno Policía Nacional Fiscalía

