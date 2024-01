Sudáfrica acusa a Israel de incorporar “intención genocida” en Gaza a su política estatal

Sudáfrica aseguró este jueves que los "actos genocidas" de los que acusa a Israel "no son marginales, y están incorporados en la política estatal" de Tel Aviv, y señaló como prueba el "lenguaje de deshumanización sistemática" usado por altos cargos israelíes para calificar a los palestinos de Gaza de "animales humanos".

"La intención genocida de Israel tiene sus raíces en la creencia de que el enemigo no es sólo el ala militar de Hamás, o incluso Hamás en general, sino que está incrustado en el tejido de la vida palestina en Gaza. Israel es la potencia ocupante que controla Gaza. Controla la entrada, la salida y el movimiento interno dentro de Gaza", aseguró el abogado sudafricano Tembeka Ngcukaitobi, durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El abogado enumeró declaraciones hechas por representantes israelíes en un "lenguaje de deshumanización sistemática", en las que se ha calificado a los palestinos como "animales humanos" y donde "Hamas y los civiles son condenados por igual" y se considera que en la Franja "no hay civiles inocentes".

"Los actos genocidas no son marginales, sino que están incorporados en la política estatal. Los soldados en el terreno entienden claramente la intención de destruir. Algunos miembros de la sociedad israelí también lo entienden plenamente, ya que el gobierno enfrenta críticas cuando permite ayuda en Gaza, pues lo acusan de retractarse de su promesa de matar de hambre a los palestinos", explicó el letrado.

“Patrón de conducta genocida”

Asimismo, la letrada sudafricana Adila Hassim denunció que Israel de mantiene un “patrón de conducta genocida” en la Franja de Gaza con “asesinatos en masa”, “desplazamientos forzado” y “daño físico o mental grave” de los civiles palestinos.



Los palestinos están en “riesgo inmediato de morir por hambre, deshidratación y enfermedades por el cerco, la destrucción de ciudades palestinas, el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina y la imposibilidad de distribuir esa ayuda limitada mientras caen las bombas”, advirtió.

Además, aseguró que Israel “ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba” y exigió a la CIJ imponer medidas cautelares urgentes a Tel Aviv para proteger a los palestinos de Gaza.

Hassim enumeró como crímenes que representan un “acto genocida” los “asesinatos en masa”, el “desplazamiento forzado” de la población de Gaza, y el “daño físico y mental grave” provocado por la ofensiva militar, además de lo que definió como “el ataque militar israelí al sistema de atención sanitaria de Gaza, que hace que la vida sea insostenible”.

“Los palestinos en Gaza son sometidos a constantes bombardeos allá donde van: en sus casas, en lugares donde buscan refugio, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, y mientras tratan de encontrar comida y agua para sus familias. Han sido asesinados si no logran evacuar, y en los lugares a los que huyen. E incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel”, describió la abogada en su presentación.

Todos estos actos, “individual y colectivamente”, señaló la abogada, “forman un patrón de conducta calculado que indica una intención genocida, que es evidente en la conducta israelí en ataques especiales contra los palestinos que viven en Gaza, utilizando armamento que causa destrucción homicida a gran escala” y en “ataques directos contra civiles”.

Audiencias en CIJ

El caso que escucha este jueves y viernes la CIJ se centra en la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y en vigor en 152 países.

Pero estas audiencias no entrarán aún en el fondo del caso, y solo se centrarán en la necesidad de medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica contra Israel para proteger a los palestinos.

Ngcukaitobi advirtió de que la falta de condena de este discurso "ha servido para normalizar la retórica genocida en extremo peligro para los palestinos dentro de la sociedad israelí" y promueve la retórica de que "los palestinos en Gaza deben ser destruidos", lamentó.

"Periodistas y comentaristas han anunciado que la mujer es un enemigo, el bebé es un enemigo, la mujer embarazada es un enemigo. Que es necesario convertir la Franja en un matadero, demoler cada casa que nuestros soldados se encuentren. Exterminar a todos. El fracaso intencionado del gobierno de Israel de condenar, prevenir y castigar estas incitaciones al genocidio supone en sí mismo una gran violación de la Convención contra el Genocidio", agregó.

Sudáfrica acusó a "lideres políticos israelíes, comandantes militares, y personas que tienen cargos oficiales" de declarar públicamente su "intención genocida de forma sistemática y explícita".

Cifras de la ofensiva

Aseguró también que "los soldados en el terreno entienden claramente la intención de destruir" la Franja como objetivo de la ofensiva militar, que comenzó después del ataque del grupo islamista Hamas a Israel el 7 de octubre, que dejó más de 1.200 muertos.

"Cualquier sugerencia de que los funcionarios israelíes no quisieron decir lo que dijeron o que tanto los soldados como los civiles no entendieron bien lo que dijeron, debería ser rechazada por este tribunal. Las pruebas de la intención genocida no sólo son escalofriantes, sino también abrumadoras e incontrovertibles", aseguró Tembeka Ngcukaitobi.

La ofensiva sobre Gaza ha dejado devastado el enclave, con más de 23.300 palestinos muertos, más de 60.000 heridos y 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas. (Con información de EFE)