Ariel Segal: Israel no necesita la luz verde de Estados Unidos para ingresar a Gaza

Actualidad Ariel Segal: Israel no necesita la luz verde de EE.UU. para ingresar a Gaza

Ariel Segal: Israel no necesita la luz verde de EE.UU. para ingresar a Gaza | Fuente: RPP

El internacionalista Ariel Segal afirmó este jueves que la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel "ha sido un espaldarazo" al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras el ataque por parte del grupo islamista Hamás el 7 de octubre.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el también historiador sostuvo que Joe Biden buscó viajar a Israel para respaldar al pueblo israelí y no al Gobierno del Estado hebreo. Además, destacó el mensaje del mandatario donde habló del retorno a la mesa de negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania.

Sin embargo, Ariel Segal consideró que la visita del mandatario Joe Biden "se cayó" al no concretarse un encuentro tan importante con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y con el rey jordano, Abdalá II.

"Obviamente para Israel ha sido positiva porque implica el espaldarazo de Estados Unidos al gobierno de Netanyahu en este conflicto contra Hamás. Fue muy conmovedor el discurso y la rueda de prensa de Biden tras reunirse con el gabinete de guerra de Israel por el tema de identificarse con los familiares que perdieron personas en la masacre que perpetró Hamás el 7 de octubre", dijo.

En relación una supuesta aprobación de Joe Biden para que Israel ingrese a Gaza, Ariel Segal aclaró que el Gobierno de Netanyahu no requiere de una luz verde norteamericana para una decisión soberana. Para el internacionalista este ingreso del ejército israelí a la franja "sería un error", ya que caería en el objetivo de Hamás para rodear a los soldados hebreos en zonas urbanas.

"Pueden estar seguros que Israel no necesita la luz verde de Estados Unidos o no para tomar la decisión si van a entrar a Gaza, es una decisión que toma de manera soberana", afirmó.

Una columna de humo estalla durante el bombardeo israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2023. | Fuente: AFP

Los vehículos de combate de infantería (IFV) del ejército israelí se despliegan a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 13 de octubre de 2023. | Fuente: AFP

"El Gobierno de Israel tiene un gran dilema"

El miércoles Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelí-palestino que condenaba expresamente los "ataques terroristas odiosos" del grupo Hamás, ya que no mencionaba el derecho de Israel a defenderse, como exigía Washington.

Ariel Segal sostuvo que el veto fue un "claro simbolismo del apoyo de EE.UU. a Israel cuando Joe Biden se encontraba de vista en el Estado judío. Pero resaltó el logro del presidente estadounidense de convencer al Gobierno de Netanyahu para permitir el ingreso de ayuda humanitaria área Gaza por Egipto.

"La postura de Estados Unidos por lo que yo entiendo es de tratar de calmar un poco los ánimos en el Medio Oriente, ellos no quieren que este conflicto se vuelva regional, que no entre Irán, que no entre Hezbollah, el grupo pro iraní que se encuentra en Líbano, y que no vaya a mayores. Por otro lado, creo que el Gobierno de Israel tiene un gran dilema, puede ser que ellos no quieren entrar por tierra o les gustaría hacer una tregua, pero sienten una presión muy grande del pueblo de Israel, de la sociedad de Israel, que ante la dimensión del ataque cometido por Hamás quieren una respuesta muy fuerte en Gaza y el ingreso de las tropas por tierra", dijo.

Cifras de la guerra

Al menos 3 785 personas han perecido y más de 12 493 han resultado heridas por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y la organización islamista Hamás, el 7 de octubre, informó el Ministerio de Sanidad palestino en el enclave.



De esos fallecidos, al menos 1 524 son menores de edad, 1 000 son mujeres y 120 son ancianos. Entre los heridos hay 3 983 niños y adolescentes, y 3 300 mujeres.



Este jueves se cumplen trece días de guerra, en los que Israel no ha cesado de bombardear Gaza tras el ataque sorpresa por parte de Hamás el pasado 7 de octubre, que ha dejado más de 1 400 muertos y más de 4 000 heridos en territorio israelí, donde Hamás sigue lanzando cohetes.