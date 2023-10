Israel negó que el hospital Al Ahli de Gaza esté destruido y la Yihad Islámica rechazó responsabilidad en el ataque

Israel negó este miércoles que la masacre de cientos de personas por un bombardeo del hospital Al Ahli en Gaza haya tenido lugar y aseguró que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el estacionamiento adyacente causada por un cohete fallido del grupo gazatí Yihad Islámica.



"La explosión en el hospital Al Ahli se debe a un cohete de Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital", afirmó en una rueda de prensa el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari.



"No hay daños estructurales en el edificio, las paredes están enteras, no hay cráter, no hay daños salvo en el aparcamiento", insistió Hagari, reiterando que no hubo en este lugar ningún ataque del Ejército de Israel, "ni por aire, tierra o mar".



Explicó que a las 18.59 (local, 15.59 GMT) se observó el lanzamiento de unos 10 cohetes de Yihad Islámica desde un cementerio cercano al hospital y que uno de ellos, como es frecuente, perdió trayectoria y se precipitó sobre el lugar.



Hagari mostró en la rueda de prensa fotos aéreas del estacionamiento tomadas por un dron de Israel tras difundirse la noticia del bombardeo, según explicó. Las imágenes muestran un espacio de unos 20 por 40 metros al lado del hospital, con una veintena de coches aparcados, varios de ellos calcinados, pero solo dos o tres seriamente destruidos.



Explicó que los daños se debían a un incendio provocado no tanto por la cabeza explosiva del cohete, como por el combustible que contiene este proyectil autopropulsado, cuyo depósito debía de estar aún prácticamente lleno al acabar de iniciar el vuelo.



El portavoz agregó que el Ejército ha interceptado además conversaciones entre milicianos de Gaza que se informan mutuamente del impacto, asegurando que se trata de un cohete de Yihad Islámica y que la metralla encontrada en el lugar no corresponde a modelos de misiles israelíes.



El portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que Israel tenía "pruebas" de que los militantes eran responsables de la explosión que mató a cientos de personas en un hospital de Gaza, y dijo que una revisión demostraba que otros tenían la culpa. | Fuente: AFP

Israel afirma que la Yihad Islámica es "responsable" de la explosión en un hospital de Gaza | Fuente: AFP

Hagari concedió que pudo haber muertos porque "pudo haber gente en el aparcamiento que habían acudido allí por considerarlo un lugar seguro", pero subrayó que Hamás, al difundir la noticia, "infló la cifra de víctimas", si bien rehusó dar estimaciones de un posible número de fallecidos.



Recordó que durante la actual guerra, iniciada hace 12 días tras el asalto de Hamás que mató a unas 1 400 personas en Israel, la gran mayoría de ellas civiles, se han contabilizado 450 cohetes lanzados desde Gaza que, por fallos en su funcionamiento, cayeron dentro del propio enclave.

La prensa de Israel ha recogido varios de estos incidentes, recordando que en mayo pasado murieron cuatro personas al caer un proyectil en una zona habitada y en agosto pasado otros dos en un incidente similar.



El hospital Al Ahli, también conocido como Hospital Bautista, está gestionado por la Iglesia Anglicana de Jerusalén, que anoche condenó en un comunicado el "atroz ataque", sin indicar su autoría, que "según primeras informaciones ha causado la pérdida de innumerables vidas".

Yihad Islámica niega responsabilidad

El grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) negó en las últimas horas su responsabilidad por la explosión en el Hospital Al Ahli de Gaza, rechazó la acusación israelí de que fue el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes lo que causó cientos de muertos y acusó a Israel de cometer "la brutal masacre".



Escena de destrucción en el hospital Al Ahli tras un ataque aéreo en la ciudad de Gaza, 17 de octubre de 2023. | Fuente: EFE

El movimiento islamista -segunda fuerza con más potencial militar en Gaza tras el grupo Hamás- aseguró que Israel "inventa mentiras" y "está tratando de evadir su responsabilidad por la brutal masacre que cometió al bombardear" el recinto del centro médico, en la ciudad de Gaza, donde se refugiaban unos 2.000 civiles.

"Afirmamos que las acusaciones promovidas por el enemigo (Israel) son falsas e infundadas, y que YIP, como el resto de las fuerzas de la resistencia en Gaza, no utiliza lugares de culto o instalaciones públicas, especialmente hospitales, como puestos militares para almacenar armas o lanzar misiles", agregó el grupo en un comunicado.



Añadió que "la presencia de reporteros, testigos presenciales y vídeos filmados en el momento del bombardeo", así como "el peso de la cabeza explosiva, el ángulo de la caída de la bomba y la magnitud de la destrucción" son pruebas "documentadas que confirman" que "fue un bombardeo aéreo desde un avión de combate".

Cientos de muertos en hospital

El martes por la tarde, una gran explosión se registró en el complejo del Hospital Al Ahli, lo que causó cientos de muertos entre hombres, mujeres, ancianos y niños, en lo que las autoridades sanitarias de Gaza -controlada por Hamás- dijeron que fue un bombardeo israelí.



Inicialmente aseguraron que el incidente causó unos 200 muertos y después subieron la cifra a 500 fallecidos, aunque pero ahora el número no está claro.



Antes de la explosión, los muertos confirmados por los bombardeos israelíes sobre Gaza eran unos 3 000, mientras que el Ministerio de sanidad del enclave dijo esta mañana que las víctimas mortales de la Franja aumentaron a 3 300. Esto podría ser un indicador de que el cómputo de fallecidos en el hospital podría ser menor al inicialmente publicado.



En los 12 últimos días de guerra, que se inició por un ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre que dejó al menos 1.400 muertos en Israel, "el Hospital Al Ahli y otros centros médicos de Gaza recibieron advertencias de evacuación bajo amenaza de bombardeo" por parte del Ejército israelí, asegura la Yihad Islámica. (Con información de EFE)