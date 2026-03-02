¿Cómo se elegirá al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Alí Jameneí?

El último sábado, en medio de los bombardeos conjuntos hacia Irán por parte de Estados Unidos e Israel, fue abatido el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de la referida república islámica desde 1989.

Su muerte, acontecida en Teherán, fue confirmada el domingo por la televisión pública iraní y se decretó 40 días de luto y 7 días de feriado nacional. Sin embargo, su deceso abre una grieta más en el régimen teocrático que ya se veía afectado, desde el año pasado, por la Guerra de los Doce Días con Israel y masivas protestas internas.

Por lo pronto, los poderes políticos y religiosos que tenía Jameneí serán asumidos interinamente por un consejo de 3 personas compuesto por el presidente de la nación, el jefe del Poder Judicial, y un miembro del Consejo de Guardianes, una institución compuesta por 6 juristas y 6 clérigos que fueron designados por Jameneí.

Jameneí fue el guía espiritual del país persa desde que fue nombrado en 1989, hace ya casi 37 años.Fuente: EFE

¿Cómo se elegirá al sucesor y cuánto tomará el proceso?

El artículo 111 de la Constitución iraní señala que el nuevo guía deberá ser elegido “en el menor tiempo posible” por la Asamblea de Expertos, un cuerpo conformado por 88 clérigos, elegidos cada 8 años por sufragio universal.

Dicha asamblea realiza la elección considerando dos cualidades establecidas en el artículo 109 de su constitución: “Competencia científica y devoción necesarias para emitir pareceres jurisdiccionales y para ejercer la función de suprema fuente de autoridad” y “sensibilidad política y social, valentía, autoridad y suficiente capacidad de dirección para guiar”.

Cabe indicar que esta será la segunda ocasión en la historia del régimen islámico en que se elegirá a un jefe supremo. La primera ocurrió en 1989, en que fue elegido Jameneí, tras la muerte del ayatolá Ruholá Jomeiní, líder de la revolución islámica del 79.

En aquel momento, no fue necesario conformar un consejo de transición, pues el sucesor fue elegido solo en un día. No obstante, en medio de la escalada bélica actual, no es posible saber con precisión cuánto tiempo tomará la elección.

¿Qué nombres se barajan como posibles sucesores de Jameneí?

Según un reciente informe emitido por la BBC, Mushtaba, segundo hijo de Jamenei, es voceado como uno de los posibles sucesores. Su figura se caracteriza por sus fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, un cuerpo de élite bajo la jefatura de su padre, dedicado a proteger el sistema político-religioso. Sin embargo, su designación podría verse debilitada debido a la percepción clerical chiíta de evitar una sucesión de padre a hijo, como en la depuesta monarquía.

Otro fuerte aspirante es Alireza Arafi, un clérigo que fue de la entera confianza de Jameneí y que es parte tanto del consejo de transición como segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos.

También suena fuerte el nombre de Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República islámica, aunque no formaba parte del círculo de confianza de Jameneí y nunca ha ocupado puestos importantes en el país.