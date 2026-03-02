En Matute: Alianza Lima perdió 2-1 ante César Vallejo en amistoso previo a jugar contra Melgar

Alianza Lima, el pasado sábado por la tarde, le ganó con lo justo 1-0 a UTC (gol de Renzo Garcés en el tiempo de descuento) en lo que respecta la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.
Será a inicios de la próxima semana que recién Alianza Lima volverá a tener acción. Por lo mismo es que, para llegar de la mejor manera al choque con Melgar, el equipo que dirige Pablo Guede chocó con la Universidad César Vallejo en Matute este lunes en un cotejo amistoso.
Se debe tener en cuenta que el rival de turno de Alianza es parte de la segunda división del fútbol peruano en la temporada 2026.
Este encuentro se dividió en dos tiempos de 30 minutos cada uno. Por la parte aliancista, tuvieron actividad jugadores como Jean Pierre Archimbaud, Kevin Quevedo, Federico Girotti, Paolo Guerrero y Fernando Gaibor.
En lo que tiene que ver con el resultado en el campo de juego, el conjunto trujillano se impuso 2-1 con los goles de Sebastián Osorio y Osnar Noronha. El descuento llegó por medio de Quevedo.
En tanto, el partido entre Alianza Lima y Melgar está programado para el lunes 9 de marzo en La Victoria. Los íntimos son los líderes en lo que va del campeonato con 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate (están invictos).
Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 6 de marzo
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36)
Sábado 7 de marzo
11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre)
1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra)
4:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (Estadio Alberto Gallardo)
7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega)
Domingo 8 de marzo
1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma)
3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas)
Lunes 9 de marzo
5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega)
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)