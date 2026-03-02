Dura medida de Sporting Cristal: Maxloren Castro y Jair Moretti no viajarán a Venezuela tras controversial video

Sporting Cristal se alista para enfrentar a Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. La moral está al tope para este compromiso, aunque en las últimas horas se conoció una fuerte medida de la dirigencia celeste contra Maxloren Castro y Jair Moretti.

RPP pudo confirmar que Castro y Moretti no serán parte de la lista de convocados que viajarán a Venezuela, debido que aparecieron en un controversial video publicado el último fin de semana en las redes sociales.

Maxloren Castro y Jair Moretti, de 18 y 19 años, se colocaron en el centro de la polémica por participar de una reunión nocturna con un grupo de amigos.

Sporting Cristal empezó con sus investigaciones del caso, pero de inicio se estableció que el entrenador brasileño Paulo Autuori no podrá utilizar a los dos jóvenes jugadores.

Radical decisión de Castro y Moretti

Ambos jugadores tomaron una radical medida debido a las críticas de los hinchas de Cristal. Y es que decidieron alejarse de Instagram para evitar que crezca la polémica.

