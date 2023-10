Embajador de Perú en Egipto confirmó que niña peruana que permanece en Gaza se encuentra a buen recaudo

Medio Oriente El embajador indicó que el padre peruano de la menor confirmó que la niña se encuentra bien

El embajador peruano en Egipto, Guillermo Betancourt, dio mayores detalles del caso que reveló ayer, lunes, en RPP, respecto a la niña de 6 años que permanece junto a su madre palestina en la Franja de Gaza, epicentro del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

El diplomático indicó que se comunicó con el padre de la niña, un ciudadano peruano-egipcio, que le informó que tanto la madre como su hija se encuentran bien y permanecen a buen recaudo.

"En lo que concierne al caso de la niña peruana en Gaza, hemos tomado contacto con los familiares. La niña y su madre se encuentran bien, están a buen recaudo. En este momento, están en una localidad cercana a la zona de frontera", sostuvo Betancourt.

"Estamos realizando todas las gestiones con la Cancillería egipcia para que la niña peruana con su madre palestina puedan ingresar a territorio egipcio a través del puesto fronterizo de Rafah", agregó.

Según el embajador, tanto la niña como su madre se encuentran en Jan Yunis, una localidad cercana a la frontera egipcia.

"Ciertamente, están preocupadas, pero están bien y nosotros estamos muy atentos para que la niña y su madre ingresen a territorio egipcio", acotó.

En la lista de ingreso a Egipto

El embajador peruano agregó que la niña y su madre ya se encuentran en la lista de personas extranjeras que podrán ingresar a territorio egipcio cuando se abra el paso fronterizo.

"Hace unas horas, hablé con el viceministro para Asuntos Consulares de la Cancillería Egipcia que me ha ofrecido que la niña y su madre estarán en la lista de personas extranjeras autorizadas para ingresar a territorio egipcio", precisó.

"Solo estamos esperando que se abra el lado fronterizo del otro lado, porque el lado egipcio está abierto, pero no al otro lado, porque las condiciones de seguridad no lo permiten. No hay ningún ciudadano extranjero que esté pasando a Egipto por Rafah dada la situación de inestabilidad al otro lado", añadió.

Además, descartó algún tipo de acercamiento con la organización palestina Hamás que, en la víspera, anunció la liberación de sus rehenes internacionales.

"El contacto es solo con la Cancillería egipcia, como corresponde. Nosotros hemos recibido las instrucciones de la Cancillería peruana, de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior, y estamos priorizando el caso de esta niña peruana. Lo más importante es que la Cancillería egipcia ya conoce el tema y me han informado que está en la lista de personas autorizadas para ingresar a Egipto", aseveró.

En ese sentido, según el diplomático, solo están a la espera de las mejores circunstancias para que, finalmente, la menor y su madre puedan cruzar Rafah y llegar a suelo egipcio.

"Estamos buscando el momento más apropiado para que las circunstancias lo permitan porque esa zona está muy insegura para que esa niña y su madre se puedan desplazar hacia la línea fronteriza de Rafah", indicó.

"He conversado con el padre de la niña que me ha confirmado que su hija y la madre están bien. (Me dijo) que las conexiones por internet son sumamente complicadas (y) es muy difícil comunicarse con las personas en la Franja de Gaza (…), pero tengo previsto, de acuerdo a lo que me ha dicho el padre, que cuando las circunstancias y el internet lo permitan, me comunicaré para reconfirmar con la madre que estén a buen recaudo y bien", añadió.

Cientos de civiles que permancecen en Gaza esperan ingresar a territorio egipcio a través del paso fronterizo de Rafah Fuente: EFE

Quieren regresar a suelo peruano

Guillermo Betancourt indicó que tanto la niña de 6 años como su madre han expresado su deseo de retornar a suelo peruano ya que su residencia permanente sería en nuestro país.

"Los planes de la niña y su madre son ingresar a Egipto, venir a El Cairo, y de ahí retornar al Perú, porque esta familia tiene como residencia permanente el Perú", señaló.

Además, el diplomático relató que ambas se encontraban visitando familiares en Gaza cuando estalló el conflicto.

"Estaban visitando a familiares en Gaza. La madre palestina visitaba a su familia con su hija cuando surgió el conflicto. Ellas buscan ingresar a Egipto en un proceso de retorno al Perú donde tienen residencia permanente", aseveró.

“Es una niña nacida en Lima el año 2017, de madre palestina y padre egipcio-peruano. Estamos en contacto con la familia y sabemos que la niña está bien", puntualizó.

¿Qué se sabe del caso de la otra familia peruana que fue reportado por el embajador Betancourt?

Como se sabe, el día de ayer, el embajador peruano en Egipto reportó en RPP que, además de la menor de 6 años y su madre, había otra familia de connacionales que permanecían en la Franja de Gaza y pretendían ingresar a Egipto.

Sobre ese segundo caso, Betancourt precisó que, tras 24 horas, aún "no está verificado".

"Por un momento, existió otro caso, hace 24 horas, pero hemos logrado verificar que no es viable porque no están claras las condiciones, hay problemas con el DNI y creo que no es un caso de ayuda humanitaria. El único caso claro y verificado es el de la niña peruana, que es nuestra principal preocupación", explicó.

Por otro lado, en lo que respecta al caso de la ciudadana peruano-israelí Margit Schneider - secuestrada por Hamás junto a otros 4 miembros de su familia - el embajador dijo no tener información sobre el tema.

"Por mi parte, la misión diplomática en Egipto no tiene esa información. Lo único que manejamos es el caso de la niña peruana que es la prioridad de nuestra embajada, porque ella y su madre han expresado su intención de ingresar a Egipto", puntualizó.