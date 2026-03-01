“No tengo por qué dar explicaciones”: Laura Spoya responde a críticas tras accidente que le fracturó una vértebra

La conductora reapareció en televisión luego del choque que sufrió en febrero y rechazó cuestionamientos sobre las circunstancias del hecho.

Laura Spoya volvió a la televisión el sábado, dos semanas después del accidente de tránsito que sufrió en febrero y que la llevó a una operación de emergencia por una fractura en la columna. Durante su regreso a Al sexto día, la ex Miss Perú respondió a las críticas surgidas en torno a lo ocurrido: “Yo no tengo por qué dar una explicación”, afirmó frente a cámaras.

Las declaraciones de Laura se producen luego de que el programa Reporte semanal difundiera imágenes en las que se observa a un joven retirando objetos de la camioneta de la conductora cuando las autoridades ya se encontraban en el lugar del accidente.

En el video se aprecia que, tras el traslado de Laura a una clínica, policías y bomberos inspeccionaban el vehículo. En ese momento, un hombre que llegó en una camioneta blanca se acercó al auto, abrió la puerta y retiró lo que parecía ser una almohada. Luego regresó por más objetos. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre ese episodio.

Ante ello, la conductora indicó: “Si en algún momento tengo que aclarar algo, definitivamente lo haré. He seguido todos los protocolos y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser. Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía, porque eso pertenece a mi vida personal y no tiene nada que ver con el accidente”.

Volvió pese a recomendación médica

Tras el impacto, Laura Spoya fue trasladada a una clínica, donde los médicos le diagnosticaron una fractura en la vértebra L1. Los especialistas la sometieron a una intervención quirúrgica en la que le colocaron seis clavos para estabilizar la lesión. Según explicó la propia conductora, el proceso de recuperación requiere al menos tres meses de reposo.

Ya en televisión, Laura reconoció que su regreso a la conducción se dio “en contra de la voluntad” de su médico. “Lo siento mucho, me pidió que tuviera más o menos tres meses de descanso, pero yo necesitaba volver aquí porque saben que el show tiene que continuar”, señaló.

También reveló que inicialmente iba a ser reemplazada en el programa ese sábado, pero decidió retomar su lugar. “Ya no podía más y quería regresar a mi casa, a Al sexto día, a Panamericana”, comentó.

Reapareció con faja de titanio

La exreina de belleza reapareció en televisión la pantalla chica tomando precauciones: usó una faja de titanio —que mostró ante cámaras— y optó por zapatillas para evitar caídas o golpes durante la transmisión.

“Tengo que usar durante tres meses esta linda faja de titanio para evitar que mi vértebra se rompa nuevamente, porque mi vértebra L1 se fracturó en bastantes pedacitos y casi pierdo la movilidad de mis piernas”, explicó en el programa.

Antes de continuar con el programa, indicó: "tienen Laura para rato, al parecer no me quieren ni arriba ni abajo y tengo una visión importante en esta [música] vida y a mis hijos, por los cuales dependo y tienen mamá para largo".

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis