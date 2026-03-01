Sport Boys analiza su presente: directiva y comando técnico bajo evaluación

En Sport Boys no son ajenos al descontento de sus hinchas. Luego de empatar en casa ante CD Moquegua, el gerente deportivo Mario Flores admitió que el equipo podría estar en una mejor posición y dejó en claro que tanto la administración como el plantel y el entrenador se encuentran bajo una evaluación constante, remarcando que “el fútbol es de resultados”.

El directivo de Sport Boys reconoció que están atentos al sentir del hincha rosado. “Sabemos la disconformidad del hincha, la tenemos también porque creemos que podemos estar en mejor posición. No sé si es entendible, pero ya pasó, hay que mejorar, esto es una mejora constante”, expresó.

Además, explicó que el partido en el Miguel Grau no fue sencillo y que el rival también complicó. “Tenemos un rival al frente siempre, que también quiere jugar, que se mete atrás, que nos complica y vamos a tratar de mejorar”, señaló tras el empate sin goles ante CD Moquegua.





Al ser consultado por la continuidad del entrenador Jaime de La Pava, dejó abierta la posibilidad de decisiones futuras. “Creo que cuenta con el respaldo de los jugadores. Si se necesita un cambio es un tema que seguramente lo evaluaremos. Todos estamos en evaluación constante, tanto yo, el ‘profe’, hasta la administración. El fútbol es de resultados”, concluyó.

Tras el empate Sport Boys se ubica en el puesto 12 de la Tabla de Posiciones del Torneo Apertura con cinco puntos en cinco fechas. En la fecha 6 a los rosados les tocará visitar a Cienciano en el Cusco.