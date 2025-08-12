Últimas Noticias
"Solo nos estaban engañando": Netanyahu rechaza la opción de un acuerdo parcial con Hamás

En su respuesta, el mandatario aseguró que quiere a
En su respuesta, el mandatario aseguró que quiere a "todos" los rehenes israelíes en manos de Hamás, tanto los vivos como los muertos, y que eso es lo que busca su Gobierno. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ABIR SULTAN / POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En su entrevista con el canal israelí i24, Netanyahu insistió en que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que no haya logrado todos sus objetivos, que incluyen la desmilitarización de la Franja de Gaza y la eliminación total de Hamás.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este martes la posibilidad de lograr un acuerdo parcial de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás en Gaza, en una entrevista con el canal israelí i24.

"Creo que lo hemos dejado atrás", dijo el mandatario en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de negociar una tregua parcial. "Lo intentamos, hicimos todo tipo de intentos (...), pero resultó que solo nos estaban engañando", añadió.

En su respuesta, el mandatario aseguró que quiere a "todos" los rehenes israelíes en manos de Hamás, tanto los vivos como los muertos, y que eso es lo que busca su Gobierno.

Las palabras de Netanyahu llegan después de que el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, asegurase en un encuentro con periodistas en El Cairo que su país está conversando con Hamás e Israel para revivir la propuesta de alto el fuego del enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, con quien el diplomático egipcio aseguró que mantiene "contacto diario".

Esa propuesta incluye una tregua de 60 días en los que el movimiento palestino debe liberar a diez rehenes vivos en Gaza y otros 18 muertos, y un periodo en el que las partes tienen que negociar el final definitivo de la guerra en la Franja, algo a lo que Israel no accede.

En su entrevista con i24, Netanyahu insistió en que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que no haya logrado todos sus objetivos, que incluyen la desmilitarización de la Franja de Gaza y la eliminación total de Hamás.

Netanyahu Hamás Israel Gaza Benjamín Netanyahu

