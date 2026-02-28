Irán anuncia el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas contra bases militares de Israel y EE. UU.

Entre estos objetivos israelíes, se menciona la base naval en el puerto de Haifa y un fondeadero de barcos de guerra en Haifa, así como la base aérea Ramat David, el complejo militar Beit Shams, un centro industrial en Ishtod y una sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber dirigido sus ataques contra varios objetivos militares israelíes en Haifa, Tel Aviv y sus alrededores, según un comunicado recogido en la agencia iraní Irna como respuesta a los bombardeos coordinados entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"La tercera y la cuarta ola de la Operación Sadeq 4 se están llevando a cabo de manera continuada contra varios objetivos militares y de seguridad de los Estados Unidos y el régimen sionista", anunció el cuerpo militar iraní.

Entre estos objetivos israelíes, menciona la base naval en el puerto de Haifa y un fondeadero de barcos de guerra en Haifa, así como la base aérea Ramat David, el complejo militar Beit Shams, un centro industrial en Ishtod y una sede del ministerio de Defensa de Israel en la zona de Hakeryat, en Tel Aviv.

Precisamente en el centro de Tel Aviv se registró el impacto de un misil de la última andanada disparada desde Irán, el primero en conocerse que cae en la ciudad.

Una fallecida

El ataque causó la muerte de una mujer y dejó una veintena de heridos, entre los cuales uno está en estado grave.

Las imágenes del lugar del impacto distribuidas por los servicios de emergencias muestran un edificio residencial de cuatro plantas destrozado por el misil, junto a otros de la misma altura con daños.

Este edificio se encuentra cerca de la sede del Ministerio de Defensa en la ciudad.

Este es el único impacto reportado por los servicios israelíes y EFE no pudo verificar de forma independiente si se produjeron más en territorio israelí, donde la censura militar impide informar sobre los impactos en infraestructuras críticas.

La Guardia Revolucionaria advirtió estar preparada para seguir con sus ataques contra Israel y los objetivos de Estados Unidos en la región.

El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado contra Irán se ha saldado con más de 200 muertes en el país persa, entre ellos el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.