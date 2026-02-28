Últimas Noticias
Donald Trump afirma que el ayatolá Alí Jamenei ha muerto

Donald Trump confirmó la muerte de Alí Jamenei durante los ataques en Irán.
Donald Trump confirmó la muerte de Alí Jamenei durante los ataques en Irán. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Donald Trump, a través de su red social Truth Social, indicó que Alí Jamenei, una "de las personas más malvadas de la historia, ha muerto".

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha muerto en los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de Estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia"

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", señaló a través de su red social Truth Social. 

Nota en desarrollo...

Donald Trump ali jamenei Israel Irán Estados Unidos

