Donald Trump afirma que el ayatolá Alí Jamenei ha muerto

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha muerto en los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de Estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia"

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", señaló a través de su red social Truth Social.

Nota en desarrollo...