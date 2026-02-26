Denisse Miralles niega cuotas políticas en el gabinete y alista reunión con el Mininter y la PNP para agilizar estrategia de seguridad

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se refirió a los cuestionamientos sobre la conformación del gabinete que acompaña al mandatario José María Balcázar y negó haber recibido exigencias de líderes partidarios como César Acuña (APP) o Vladimir Cerrón (Perú Libre) para la designación de altos funcionarios.

"Este gabinete no tiene color político. Lo hemos conversado el día que juramentamos. Tuvimos una reunión con los ministros: Si alguno tiene una afiliación política, nos avisa con tiempo, pero, por si acaso, acá todas las decisiones tienen que estar avaladas en un beneficio para el país", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Voto de confianza

De cara a la próxima solicitud del voto de confianza ante el Parlamento, Miralles explicó que la prioridad central de la PCM será destrabar los proyectos que se encuentran paralizados a nivel nacional.

La estrategia consistirá en privilegiar el cierre de la infraestructura inconclusa antes de iniciar grandes obras nuevas para evitar que las próximas autoridades electas hereden pasivos sociales.

Sobre la fricción constante con el Legislativo por la aprobación de normas que afectan el tesoro público, la jefa del Gabinete indicó que mantendrán una postura conciliadora a través de mesas de trabajo. Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo será firme en señalar que cualquier iniciativa legislativa que genere gasto corriente permanente debe tener obligatoriamente una fuente de financiamiento identificada; de lo contrario, no podrá ser avalada.

"El objetivo de este gobierno es garantizar la estabilidad del país, no solo la estabilidad económica, sino también la estabilidad social", aseveró.

Seguridad ciudadana y emergencias

En otro momento, la titular de la PCM adelantó que sostendrá una reunión con el mandatario José María Balcázar; el nuevo ministro del Interior, Hugo Begazo; y los altos mandos de la Policía Nacional para aplicar ajustes a la estrategia de seguridad ciudadana.

En cuanto a los estragos del Fenómeno El Niño Costero, Miralles hizo un balance de su visita a Arequipa y evidenció una preocupante falta de articulación entre el gobernador regional y los alcaldes distritales, muchos de los cuales no pudieron acceder a los fondos de emergencia por errores en el llenado de los formularios oficiales.

Para corregir estas deficiencias a nivel nacional, la PCM ha dispuesto que cada región afectada tenga asignado a un ministro de Estado como coordinador directo, lo que permitirá anticiparse a los daños que las fuertes lluvias puedan causar en las próximas semanas en diferentes zonas del país.