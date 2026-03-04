Últimas Noticias
Más de mil muertos en los bombardeos de Israel y Estados Unidos, según un organismo iraní

Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples puntos de Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026.
Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples puntos de Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Las autoridades iraníes reportan 1 045 fallecidos tras cinco días de ofensiva aérea contra el país persa, mientras persisten las limitaciones de acceso e interrupciones de Internet que dificultan la verificación independiente de las cifras.

Al menos 1 045 personas han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

"En los ataques militares de Estados Unidos y del ‘régimen usurpador’ de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento 1 045 personas han muerto como mártires y han sido enterradas”, indicó la fundación.

El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.

Ataques contra tres aeropuertos en Irán

Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales.

También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión,

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

Israel Estados Unidos Irán EEUU

