¿Flavia Laos podría ser telonera de los conciertos de BTS en Perú? Esto respondió la cantante

A pocos días del lanzamiento de su álbum, La Rubia Enamorada; Flavia Laos dio detalles de este disco, que lo grabó con Sin Silencio Record, sello discográfico latino impulsado por HYBE América.

Como es de conocimiento, HYBE es una de las productoras más influyentes de la industria musical surcoreana y responsable del éxito global de grupos como BTS, TXT, Seventeen y Enhypen, entre otros.

Con la próxima llegada de BTS a Perú, la cantante peruana no dudó en mostrar su interés en abrir el show de la banda. Cabe resaltar que Flavia forma parte de HYBE lo que no descarta ser telonera de la boy band.

“Todavía, no es así de fácil, porque ellos nunca han tenido teloneros, pero me llamó mi jefe y me dijo: ‘Por si acaso están abriendo en Perú, así que ojito, ojito. Sería increíble, sería ¡wow!’”, mencionó a los medios.

Flavia Laos grabó su nuevo álbum en HYBE, productora surcoreana de BTS

A inicios de este año, la cantante y actriz peruana dio un importante paso en su carrera musical al iniciar la grabación de su nuevo disco en las oficinas de HYBE.

A través de sus redes sociales, la artista compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto y mostró detalles de su llegada a la sede, donde también funciona el sello discográfico Sin Silencio. “Acompáñenme a las oficinas de HYBE, la sede de mi label Sin Silencio, al primer día de grabación de mi álbum, que sale este año. ¡Ando feliz, feliz!”, expresó.

En el video, Flavia Laos muestra cómo son las instalaciones de la compañía y la dinámica de trabajo previa a las sesiones de grabación. Además, explicó que los artistas tienen acceso a zonas comunes con snacks antes de ingresar a los estudios, ya que las jornadas suelen extenderse durante todo el día.

Fechas de la gira Latinoamérica de BTS

1 y 2 de octubre – Bogotá, Colombia

8 y 9 de octubre – Lima, Perú

15 y 16 de octubre – Santiago, Chile

22 y 23 de octubre – Buenos Aires, Argentina

27, 29 y 30 de octubre – São Paulo, Brasil