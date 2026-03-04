Busca dar el golpe: ¿cómo llega Carabobo al partido de ida contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores?

Va con todo. Sporting Cristal, este miércoles a las 5:00 p.m. (hora peruana) afronta un partido clave en su visita a Carabobo, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

En Sporting Cristal, buscan un resultado positivo que le permita acercarse a la fase de grupos de la Libertadores, instancia en la que ya están clasificados Universitario de Deportes (tricampeón de la Liga1) y Cusco FC (segundo en la Tabla Acumulada en la temporada pasada).

Cristal tendrá al frente a un club venezolano como es el Carabobo, el cual -en la segunda fase de la Libertadores de la presente campaña- dejó en el camino al chileno Huachipato.

Los números de Carabobo

En la previa, el elenco llanero llega de empatar a cero de local contra el Caracas FC, por la liga venezolana de primera división.

"Tenemos un plantel como para tener una mayor cantidad de puntos. No se nos ha dado y hay que aceptar que estamos lejos de los puntos que quisiéramos. De local se nos escapó un par de resultados. No estamos en el punto que queremos", sostuvo el entrenador, Daniel Farías, tras la igualdad.

Con ese resultado, Carabobo marcha en el séptimo lugar de su torneo, con 7 puntos, producto de una victoria y cuatro empates. "Somos un plantel rico y con jerarquía. No va a ser fácil y confiamos en lo que tenemos", añadió el defensa peruano-venezolano Jonathan Bilbao.

Por su lado, en Sporting Cristal, vienen de perder 1-2 frente a Sport Huancayo en la quinta jornada del Apertura 2026 de la Liga1. Los rimenses están en el decimoprimer lugar, con solo 5 puntos, a ocho unidades del líder, Alianza Lima.

¿Dónde ver el Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?

El partido de Sporting Cristal ante Carabobo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.