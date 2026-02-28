Últimas Noticias
Lurigancho-Chosica: aumento de caudal del río Rímac genera preocupación entre los vecinos

Lurigancho-Chosica: aumento de caudal del río Rímac genera preocupación entre vecinos
RPP llegó hasta la zona del puente Huachipa, en donde se observa incremento del nivel del agua en las últimas horas. Además, el río presenta una coloración marrón debido al arrastre de lodo y otros materiales provenientes de la sierra central tras las intensas lluvias.

Lima
El río Rímac alcanzó nuevamente el umbral hidrológico naranja, en la estación Chosica, lo que coloca en una situación de riesgo a los de riesgo a los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Según esta entidad, el caudal registrado en la estación Chosica alcanzó los 90.15 metros cúbicos por segundo, nivel que es considerado 0.15 metros cúbicos por segundo, nivel que es considerado de alerta.

Desde el puente Huachipa, se aprecia incremento del nivel del agua en las últimas horas, en donde el río presenta una coloración marrón, debido al arrastre de lodo, y otros materiales provenientes de la sierra central tras las intensas lluvias.

Al respecto, vecinos que residen en las inmediaciones del puente Huachipa han solicitado a las autoridades la ejecución de medidas preventivas ante el temor de a las autoridades la ejecución de medidas preventivas ante el temor de un posible desbordo.

"[¿Usted no ha visto esos trabajos acá?] No se ha visto. La verdad que solamente se ha visto el trabajo municipalidad de Lurigancho, pero hacia arriba, ya no a esta parte. En realidad a quien le corresponde hacer este caso la limpieza es al gobierno central, que hasta la fecha no se preocupa en arreglar estos cauces", expresó una vecina a RPP.

Cabe recordar que el umbral naranja indica que el caudal ha alcanzado un nivel peligroso y que existe alto riesgo de inundaciones en zonas aledañas.

Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a no acercarse a las riberas ni intentar cruzar el río mientras se mantenga el incremento del caudal.

Fenómeno El Niño Chosica Lurigancho-Chosica río rímac

