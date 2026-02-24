Renovación Popular anuncia que no dará voto de confianza al nuevo gabinete liderado por Denisse Miralles

La bancada de Renovación Popular anunció este martes que no le dará el voto de confianza al gabinete liderado por Denisse Miralles porque aseguran que entre algunos partidos políticos se han repartido los ministerios.

"Hoy quedó demostrado cómo APP, Perú Libre y demás partidos políticos se reparten los presupuestos de los ministerios como sus cuotas de poder. La bancada no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso", se lee en un comunicado que han emitido esta noche.

Renovación Popular también evalúa presentar una moción de censura contra el presidente José María Balcázar pese a que este asumió apenas unos días el cargo.

"En caso se logre la censura, anunciamos que solicitaremos al Pleno del Congreso que la votación para la elección de quién reemplace al encargado de la Presidencia se haga de manera pública, a fin de que los peruanos puedan ver a quién elige cada bancada", finalizó.



Juramentó nuevo gabinete

Presidencia de la República precisó en un comunicado que el nuevo gabinete ministerial que lidera Denisse Miralles fue conformado bajo "criterios técnicos, responsabilidad política y compromiso democrático".



“Nuevos ministros han juramentado y, al mismo tiempo, se ha dado continuidad a carteras estratégicas, combinando renovación y experiencia para asegurar resultados inmediatos y evitar cualquier escenario de desestabilización”, indica en un comunicado publicado en sus redes sociales.



Seis ministros del gabinete liderado por Ernesto Álvarez fueron ratificados en el cargo y otros 12 ingresaron por primera vez a la PCM.