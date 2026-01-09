Gaza: ataques israelíes matan a 7 personas, incluidos cinco niños

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, que depende del Gobierno de Hamás en el enclave, desde la tregua se han registrado 425 muertos y 1.206 heridos en la Franja por fuego israelí.

Al menos siete personas han muerto como consecuencia de los ataques israelíes llevados a cabo hoy en diversos puntos de la franja de Gaza, según informaron fuentes sanitarias locales.

La séptima víctima mortal se produjo por el ataque de un dron israelí a tiendas de desplazados instaladas en el colegio Abu Hussein, en Yabalía, en el noreste de la Franja, donde también resultaron heridas varias más, según confirmaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

En un vídeo publicado del ataque por el medio palestino Quds, se ve una tienda de plástico, ubicada junto a varias más, destrozada por el impacto y en llamas.

Una niña de 11 años en el norte

Este ataque le sigue a uno ocurrido a sobre las cinco de la madrugada también en Yabalía, cerca de la calle Al Faluya, en el que murió una niña de 11 años llamada Hamsa Nidal Samir Hoso por lo que el hospital Al Shifa describió como fuego israelí.

Un tío de la niña, Masoud Hoso, explicó a EFE desde el hospital, junto al cadáver de su sobrina, que vive en el piso superior al de la menor y que a esa hora de la mañana escuchó "una explosión y un intenso tiroteo".

"Bajamos corriendo. Dijeron que había una chica herida, fuimos a verla: estaba cuba de sangre", dijo.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo que no está al tanto de víctimas en esa zona en la mañana de este jueves.

Cinco fallecidos más -cuatro de ellos niños- en el sur

Este jueves, otros cinco palestinos murieron en dos ataques en la zona sur de la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes médicas del hospital Al Naser.

De acuerdo a las fuentes, el complejo recibió los restos de cuatro niños de manos de Defensa Civil a raíz de un ataque llevado a cabo por las Fuerzas Aéreas israelíes contra una tienda de campaña en Jan Yunis.

El quinto fallecido en el sur de Gaza es un hombre de 39 años que murió en un ataque por dron en la misma zona de Jan Yunis.

Además, los servicios de ambulancias de Gaza informaron de un menor de unos 15 años que resultó herido en el abdomen en el este del barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza por disparos efectuados desde vehículos israelíes estacionados detrás de la línea amarilla, en la zona controlada por Israel.

Prácticamente a diario se registran muertos en Gaza por fuego israelí, en un contexto de alto el fuego vigente desde el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamás, que denuncia constantemente violaciones israelíes de la tregua.

Más de 420 muertos en el alto el fuego

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, que depende del Gobierno de Hamás en el enclave, desde la tregua se han registrado 425 muertos y 1.206 heridos en la Franja por fuego israelí.

En ocasiones, los muertos son por disparos de las tropas israelíes en la zona cercana a la línea amarilla que divide la Franja, al este de la cual está el Ejército israelí, y en otros casos se trata de ataques aéreos dentro del territorio no controlado por Israel.

El Ejército israelí suele justificar los ataques diciendo que son personas que suponen una amenaza contra sus tropas o bien miembros de Hamás, aunque entre los heridos y muertos se registran mujeres y niños.

La pasada semana, tres niños de entre 11 y 15 años murieron por fuego israelí en Gaza, según informaron fuentes locales.