Una mujer y su hijo mueren en un incendio en tiendas de desplazados de Gaza

Una mujer y su hijo pequeño murieron este jueves en un incendio declarado en tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en el centro de la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil del enclave palestino.

En un comunicado, este cuerpo de emergencias indica que recuperaron los cuerpos de estas dos personas y que otro residente en las tiendas fue rescatado con quemaduras.

"Las autoridades siguen investigando los detalles y las circunstancias del incidente", dice la nota.

Al menos un millón de personas (la mitad de la población de Gaza) viven desplazadas en 800 campamentos instalados a lo largo de la Franja, según cálculos hechos a finales de octubre por el Grupo de Gestión de Refugios (CCCM, en sus siglas en inglés, avalado por la ONU). Otros residen en el interior de edificios golpeados por la ofensiva israelí, en muchos casos sin paredes y en riesgo de derrumbe.

Y es que alrededor del 80 % de todas las estructuras de Gaza han sido dañadas por los dos años de ofensiva de Israel, según datos de la ONU de noviembre basados en imágenes de satélite, lo que ha dejado a la gran mayoría de población sin hogar.