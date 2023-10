Sobrino de peruana secuestrada por Hamás confirmó que entre los retenidos hay un niño de 4 años y otro de 9 meses

Medio Oriente El embajador confirmó que Margid Schneider y 4 de sus familiares fueron secuestrados por Hamás

El embajador del Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, confirmó esta mañana que Margid Schneider, ciudadana peruana radicada en ese país, y cuatro de sus familiares fueron secuestrados por miembros del grupo palestino Hamás y conducidos a la Franja de Gaza.

Al respecto, RPP Noticias conversó con Yosi Shneider, sobrino de Margid, quien difundió en la víspera un video que registraba el momento en que sus familiares fueron retenidos por los extremistas.

“Margid y su familia vivían en un kibutz muy cerca de la Franja de Gaza, más o menos a dos kilómetros. Cuando hubo el ataque de Hamás en la zona de Israel, comenzamos a tratar de ubicar a la familia. Al no obtener respuesta, comenzamos a buscarlos en redes sociales", indicó Yosi en el programa Encendidos.

Fue en esas circunstancias cuando Hamás dio a conocer imágenes de los rehenes y pudo identificar a Shiri, hija de Margid, quien se encontraba con sus dos hijos: Ariel de 4 años y un bebé de apenas nueve meses de nacido.

Temor por familiares secuestrados

Yosi indicó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna información adicional sobre ninguno de sus familiares.

“Lo que Hamás ha mostrado a la población y viene difundiendo son algunas imágenes de los rehenes. Han mostrado a Shiri y a los niños ensangrentados. Los secuestradores también tenían manchas de sangre en el cuerpo. Están con mucho terror y muy afectados", indicó.

Schneider señaló estar preocupado especialmente por Margid, quien sufre de varias enfermedades y necesita varias pastillas al día para sobrevivir, y por los niños que necesitan cuidados y alimentación especial.

"Margid es una mujer que tiene párkinson, diabetes y diferentes enfermedades, por lo que requiere de su medicación. También estamos preocupados por el bebé de 9 meses ya que no cuenta con medicamentos, pañales y demás”, aseveró.

Asimismo, resaltó que no tiene con quién comunicarse para indagar por el estado de sus familiares, ni por parte de Hamás ni por el Estado israelí.

“En este momento, no tenemos con quién conversar y no hay forma de comunicarnos con Hamás. Son personas que no entienden y su actuar ni siquiera se puede describir como de animales”, afirmó.

Por otro lado, dijo lamentar "lo que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza y las muertes en Gaza".