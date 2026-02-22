Claudia Sheinbaum tras muerte de 'El Mencho': "En la mayor parte del país se desarrollan actividades con normalidad"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró este domingo que en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Esto luego de que un operativo militar logró abatir al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

La mandataria destacó el operativo en un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, pero sin mencionar el nombre del narcotraficante que era uno de los más buscados por las autoridades.

"La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", escribió la mandataria.

Sheinbum culminó su mensaje señalando que "trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México".

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó hoy que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada por la muerte del Mencho.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades aeroportuarias solicitaron a los pasajeros mantener la calma y mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios de vuelo próximamente.