Designan a José Luis Torrico Huerta como secretario general del Despacho Presidencial: ¿cuál es su trayectoria?

El Poder Ejecutivo oficializó este domingo el nombramiento del abogado José Luis Torrico Huerta como el nuevo secretario general del Despacho Presidencial, según una resolución suprema (RS Nº 026-2026-PCM) publicada en el diario oficial El Peruano.

El documento cuenta con la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar, y el refrendo del aún titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

Este cambio se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Roberto Villanueva Haro, quien había asumido el puesto durante la gestión de José Jerí, en octubre del año pasado.

José Luis Torrico Huerta tiene formación académica como abogado especializado en derecho administrativo, laboral y previsional por la Universidad de San Martín de Porres. Además, cuenta con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Como parte de su experiencia en la administración pública ha liderado la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa en dos periodos distintos, entre abril de 2018 y diciembre de 2019, y posteriormente desde diciembre de 2020 hasta junio de 2024.

Asimismo, ha desempeñado funciones directivas en las áreas legales de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Defensa legal y situación ante la Fiscalía



Torrico Huerta accedió recientemente al beneficio de defensa legal financiada por el Estado mediante la Resolución Ministerial N.° 00164-2026 del Ministerio de Defensa.

Esta disposición se sustenta en que el funcionario ha sido citado en calidad de testigo dentro de la investigación fiscal correspondiente a la Carpeta N.° 324-2025, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El proceso indaga la recomposición de resoluciones del sector Defensa emitidas durante el año 2023, periodo en el que Torrico ejercía como jefe de asesoría jurídica en dicha cartera.



Es importante precisar que la normativa vigente permite a los servidores y exservidores civiles contar con asesoría especializada para procesos judiciales o investigaciones derivadas del ejercicio de sus funciones, siempre que los hechos estén vinculados a su gestión regular.

En este caso específico, el involucramiento del nuevo secretario general se limita estrictamente a su participación testimonial, sin que la disposición fiscal señale la imputación de algún delito específico en su contra hasta el momento.