México rechazó "las acciones militares" ejecutadas por EE.UU. en Venezuela e invocó a la ONU a "actuar inmediatamente"

Luego de que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en suelo venezolano, la madrugada de este sábado, diversos jefes de Estado se han pronunciado saludando la medida norteamericana o rechazando lo que consideran una intervención que viola los tratados internacionales.

En línea con la segunda postura, se pronunció el Gobierno mexicano, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores. En un comunicado, condenaron y rechazaron "enérgicamente, las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela".

México remarcó que dicha intervención viola flagrantemente "el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", señaló la Cancillería mexicana.

México insta a la ONU a "actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones"

En su comunicado, México instó a la ONU "a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional".

"México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación", indicaron.

"América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional", agregaron.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, "por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes" en dicho país "para asistirles de cualquier forma necesaria".

"Se recomienda a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas, así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia", puntualizaron.