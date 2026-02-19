¿Perú y México restablecerán sus relaciones diplomáticas tras la elección de José María Balcázar? Esto dijo Claudia Sheinbaum

La elección del izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente del Perú abre la posibilidad de que se restablezcan las relaciones diplomáticas con México, rotas desde noviembre del año pasado, luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum otorgara asilo político a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez.

Precisamente, la mandataria mexicana fue interrogada sobre esta posibilidad, durante su rueda de prensa diaria, conocida como Las Mañaneras del Pueblo.

La presidenta resaltó que Balcázar “es del mismo partido de Pedro Castillo”, pero consideró que hay que esperar la postura que tendrá el nuevo mandatario peruano sobre este tema.

“Vamos a esperar a ver una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones”, refirió Sheinbaum.

Sin embargo, la presidenta fue clara en señalar que la iniciativa para eventualmente restablecer las relaciones bilaterales debe nacer de Perú. “Tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México”, sentenció.



Perú rompió relaciones con México

Como se recuerda, las relaciones diplomáticas entre Perú y México entraron en crisis, tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022. Y es que el país azteca tomó una postura a favor del hoy recluido exmandatario y hasta otorgó asilo a su familia.

Posteriormente, el Gobierno mexicano concedió asilo diplomático a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, que hasta la actualidad permanece en la Embajada del país azteca en Lima.

Este hecho fue condenado por el Gobierno peruano, que en noviembre de 2025 anunció que rompía relaciones diplomáticas con México.

“Quiero lamentar que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país que, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, dijo en aquel momento el canciller Hugo de Zela.

