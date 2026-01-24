Influencer mexicana 'La Nicholette' fue presuntamente secuestrada en Sinaloa: ¿quién es y qué se sabe del caso?

La creadora de contenido conocida como La Nicholette, también llamada La Muchacha del Salado, fue presuntamente secuestrada la tarde del último martes en Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en México.

El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de su camioneta de color lila, la cual fue localizada posteriormente abandonada en el lugar.

El video, que se viralizó en redes sociales, muestra a dos hombres armados interceptando a la joven; uno de ellos, con el rostro cubierto y portando un arma larga, le impide ingresar a su vehículo, mientras otro la obliga a subir a un auto blanco.

Según reportes que llegan desde México, el presunto secuestro ocurrió en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, dentro del sector Musalá. Tras la denuncia, elementos del Ejército mexicano y grupos policiales desplegaron un operativo en la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha oficial de búsqueda para localizar a la joven, cuya identidad fue confirmada como Nicole Pardo, de 25 años.

¿Quién es La Nicholette?

La Nicholette es una influencer y creadora de contenido digital, con destacada exposición en las redes sociales. En Instagram, cuenta con más de 163 mil seguidores, mientras que en TikTok suma al menos 111 mil. También mantiene actividad en plataformas como Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, donde concentra gran parte de su contenido.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa algunas temporadas en Phoenix, Arizona (EE.UU.), donde llegó a administrar una tienda en línea de gorras que, según reportes, incluían referencias al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Su popularidad creció en 2023, cuando la banda de música regional Grupo Arriesgado compuso un corrido dedicado a la influencer, titulado La Muchacha del Salado.

Investigación y reacción de autoridades

Según el medio Excelsior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades trabajan de manera coordinada con la fiscalía de Sinaloa para esclarecer el caso. Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que existe seguimiento a los vehículos involucrados y que se brindará información conforme avancen las investigaciones.

La desaparición de la influencer agudizó la preocupación en dicha comunidad, especialmente por la difusión del video y la falta de información oficial sobre su paradero.

El caso se da en un contexto de violencia contra las mujeres en Sinaloa. De acuerdo con datos locales, en lo que va de enero se han reportado siete asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales seis han sido tipificados como feminicidios.

