Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió las islas Kermadec en el Pacífico

El sismo afectó las islas Kermadec, al norte de Nueva Zelanda.
El sismo afectó las islas Kermadec, al norte de Nueva Zelanda. | Fuente: USGS
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó al norte de Nueva Zelanda, reportó el USGS.

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió este miércoles las islas Kermadec, al norte de Nueva Zelanda, en el océano Pacífico, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico se sintió a las 10:39 (hora local) y su foco se ubicó a 184.2 kilómetros de profundidad, detalló el organismo.

Al cierre de este informe, las autoridades del archipiélago no han reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia de este fenómeno.

Debido a la magnitud del sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra realizó un monitoreo de los efectos que podría tener en nuestro país. Según su informe emitido, el remezón no generó alerta de tsunami en el litoral peruano.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

USGS Sismo Nueva Zelanda Islas Kermadec

