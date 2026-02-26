Últimas Noticias
Alarma en La Victoria: incendio de gran magnitud se registra a una cuadra del Hospital Almenara

Fotografía enviada al Rotafono que grafica la magnitud del incendio.
Fotografía enviada al Rotafono que grafica la magnitud del incendio. | Fuente: Rotafono
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada minutos antes de las 7:00 a.m. de este jueves.

Un incendio de gran magnitud se registra en el jirón García Naranjo, a una cuadra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria.

Hasta 15 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada minutos antes de las 7:00 a.m. de este jueves, 26 de febrero, según consigna la página web de la institución.

En fotografías y videos enviados al Rotafono, puede apreciarse la magnitud del incendio: las columnas de humo pueden verse desde el propio hospital del Seguro Social y hasta a varias cuadras a la redonda.

La Victoria
Las columnas de humo son visibles desde el Hospital Almenara. | Fuente: RPP / Cristi Farfán

En tanto, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que ha activado sus protocolos de atención de emergencias “para apoyar el control del incendio registrado en un predio de material noble”.

“Se ha dispuesto el envío de dos camiones cisterna, que se encuentran en camino, a fin de garantizar el abastecimiento continuo de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú durante toda la atención de la emergencia”, indicó el ente estatal en un comunicado.

“Asimismo, la entidad incrementó la presión del sistema de agua potable y desplegó un equipo técnico especializado, asegurando un caudal estable y seguro que fortalece las labores de control del siniestro”, añadió.

Noticia en desarrollo...

