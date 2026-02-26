Pablo Alborán y Juan Sesma presumen su amor durante su viaje a Lisboa

“Todo muy bien. Yo siempre estoy feliz”, confesaba hace unos días Pablo Alborán con una gran sonrisa en las que eran sus primeras palabras después de que el modelo Juan Sesma confirmase su relación, después de meses de rumores, publicando en redes sociales sus primeras imágenes juntos y dirigiéndose al cantante como “mi novio”, coincidiendo con la fiesta de su 27 cumpleaños.

Una historia de amor que está tan consolidada que el malagueño ha dejado a un lado el hermetismo con el que siempre ha llevado su vida sentimental para presumir del gran momento que está viviendo al lado de su pareja.

Y qué mejor manera que compartiendo con sus seguidores las instantáneas más especiales de su última escapada en pareja a Lisboa, unas minivacaciones con las que se han despedido antes de que el artista ponga rumbo a Chile para arrancar -el próximo 28 de febrero- su gira mundial Global Tour KM0.

En su cuenta de Instagram, Pablo Alborán ha publicado un carrusel de fotografías resumiendo su viaje con Juan a la capital portuguesa. Paseos de la mano por sus empedradas calles, fotos de atardeceres, paradas en restaurantes, una copa de vino para dos, o sus famosos dulces de Belém, incluyendo además un selfie de ambos frente a un espejo derrochando complicidad. “Lisboa siempre será Lisboa”, tituló su post más íntimo y personal hasta la fecha en su perfil de Instagram.

También Sesma ha querido presumir de su amor con el cantante de Solamente tú compartiendo en sus redes las mejores postales de su escapada en pareja. “Hasta las trancas” (una expresión española de estar enamorado), hizo referencia a lo que siente por Pablo. “¿A la es eso? A, una tienda de sardinas enlatadas ¿Y ya comiste muchos pastelitos?”, añadió junto a varias instantáneas disfrutando de los lugares más turísticos de Lisboa, como la Plaza del Comerio, la ribera del Río Tajo a su paso por la ciudad, o sus famosos tranvías, siendo Alborán el absoluto protagonista de su publicación.

“Las canciones no tienen género”

En 2020, el cantante español brindó una entrevista después de revelar su homosexualidad a través de un video en Instagram.

“Soy un tío normal, que se ríe de todo, que le apetece pasarlo bien. Y ahora, además, puedo mirar a la gente y decir: 'este soy yo’”, admitió el músico a la revista GQ.

Tras haberse sincerado sobre su orientación sexual, Pablo Alborán recibió muchas críticas, pero también muchos mensajes de apoyo y cariño. En cuanto a si tenía planeado o no hacerlo público, confesó: “No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada”.

Todo inició un fin de semana que volvió a Madrid por trabajo. Vio cómo estaba la ciudad, vio su casa vacía. En eso experimentó ese “sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete”. Llegó a su hogar y de repente se dijo: ‘yo quiero construir también’.

“Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que, si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una ‘pillada’. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado”, sostuvo el músico español.