Ate: baipás de Huachipa se inundó debido a la intensa lluvia que cayó en Lima [VIDEO]

Así terminó el baipás de Huachipa tras la intensa lluvia que cayó en Lima. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

El baipás de Huachipa, en plena Carretera Central, terminó inundado anoche, tras la intensa lluvia que cayó por varias horas en la ciudad de Lima.

Un equipo de RPP llegó hasta este punto y constató que el agua terminó empozada en la parte baja del pase a desnivel.

Ante esta situación, el municipio de Ate determinó el cierre del baipás de Huachipa, para poder realizar los trabajos de drenado del agua acumulada.

“Debido a las fuertes lluvias registradas en el distrito las últimas horas, se ha acumulado agua en el baipás de Huachipa, lo que requiere la realización de trabajos de drenaje para evitar daños a la infraestructura y garantizar la seguridad de los conductores”, se lee en el comunicado.

“Por tal motivo, se informa que el baipás de Huachipa será cerrado al tráfico vehicular a partir de las 11:00 p. m. de este miércoles, 25 de febrero, durante aproximadamente tres horas”, añade.

El municipio estableció rutas alternas ante este cierre, por las avenidas Pedro Ruiz Gallo y José Carlos Mariátegui, a fin de evitar embotellamientos.



Trabajos de drenaje

A través de su cuenta oficial de Facebook, el municipio de Ate compartió un video en el que se ve a personal edil trabajando en el drenaje del agua empozada.

Al cierre de este informe, la vía ya se encontraba liberada y el tránsito fluía con normalidad.

