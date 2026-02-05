Últimas Noticias
Misiles, uranio y arsenales: los temas espinosos en las conversaciones de EE. UU. con Irán

| Fuente: Unsplush/Referencial
France 24

por France 24

·

El enriquecimiento de uranio apuntaba como el gran escollo en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán programadas para el viernes 6 de febrero en Omán. Pero, ahora el principal punto de fricción es el programa de misiles balísticos de Irán, que Estados Unidos quiere incluir en las conversaciones, algo que Teherán rechaza. ¿Qué hay en juego?

Irán y Estados Unidos mantendrán unas conversaciones el viernes 6 de febrero en Omán. Teherán presiona para centrarse exclusivamente en su programa nuclear, pero las demandas de Washington van más allá.

Los dos rivales mantuvieron varias rondas de conversaciones nucleares mediadas por Omán en 2025, pero la guerra entre Irán e Israel, en la que Estados Unidos realizó ataques contra instalaciones nucleares iraníes, descarriló la diplomacia días antes de la fecha prevista para una reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con renovar las acciones militares contra Irán tras su letal represión de las masivas protestas antigubernamentales, pero cree que Teherán está abierto a un acuerdo.

Estados Unidos ha dicho que las conversaciones deben cubrir el programa de misiles de Teherán y su apoyo a grupos militantes en la región.

A continuación se presentan algunas de las cuestiones espinosas que están sobre la mesa:

Enriquecimiento de uranio

La principal disputa entre Irán y Estados Unidos se refiere al enriquecimiento de uranio.

Los países occidentales e Israel, considerado el único país de Medio Oriente con armas nucleares, afirman que Irán está tratando de adquirir una bomba, lo que la República Islámica niega.

Durante la guerra entre Irán e Israel en junio pasado, Estados Unidos bombardeó tres sitios nucleares en Irán (Fordow, Natanz e Isfahán), y Trump afirmó posteriormente que los ataques "destruyeron" el programa nuclear, aunque la magnitud de los daños sigue siendo desconocida.

Irán, que afirma tener derecho a la energía nuclear civil, considera esta exigencia una "línea roja" y contraria al Tratado de No Proliferación Nuclear del que él y otros 190 países son signatarios.

Expertos afirman que el uranio enriquecido por encima del 20% puede tener potenciales aplicaciones militares, pero que el enriquecimiento debe alcanzar el 90% para fabricar una bomba.

Antes de la guerra, Irán estaba enriqueciendo uranio al 60%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, superando ampliamente el límite del 3,67 por ciento permitido por un acuerdo nuclear ahora extinto que Irán alcanzó con las potencias mundiales en 2015.

Estados Unidos se retiró de ese acuerdo en 2018 e Irán posteriormente abandonó sus compromisos en virtud del acuerdo en represalia.

Trump ha pedido repetidamente el fin total del enriquecimiento, una condición mucho más estricta que el acuerdo de 2015.

Irán, que afirma tener derecho a la energía nuclear civil, considera esta exigencia una "línea roja" y contraria al Tratado de No Proliferación Nuclear del que él y otros 190 países son signatarios.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con otros legisladores vestidos con uniformes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en una sesión parlamentaria en Teherán.
El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con otros legisladores vestidos con uniformes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en una sesión parlamentaria en Teherán. | Fuente: Agencia de Noticias de la Asamblea Consultiva Islámica (ICANA)

¿Dónde están las reservas iraníes?

La ubicación de las reservas iraníes de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido no está clara tras los bombardeos estadounidenses del año pasado. Los inspectores del OIEA vieron estas reservas por última vez el 10 de junio.

"Los materiales están bajo los escombros (de los sitios nucleares bombardeados) y no hemos hecho ningún intento de extraerlos... porque es peligroso", afirmó Ali Shamkhani, asesor del líder supremo de Irán, a los medios libaneses esta semana.

"Estamos discutiendo este tema con el OIEA para encontrar una solución garantizando la seguridad", añadió.

Irán suspendió toda cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU a finales de septiembre, justificando su decisión como una represalia después de que se restablecieran las sanciones de la ONU por su programa nuclear.

Iraníes caminan junto a un mural antiestadounidense que muestra una mesa de negociaciones en una calle de Teherán, este 5 de febrero.
Iraníes caminan junto a un mural antiestadounidense que muestra una mesa de negociaciones en una calle de Teherán, este 5 de febrero. | Fuente: EFE

Varios países, incluida Rusia, han ofrecido albergar las reservas de uranio enriquecido de Teherán como medida de salvaguardia, pero Irán se ha negado.

"No hay razón para trasladar los materiales al extranjero cuando podemos eliminar las fuentes de preocupación" sobre su uso final, insistió Shamkhani.

"No tenemos ningún plan para militarizar nuestro programa nuclear" y "por lo tanto podemos diluir el material del 60 al 20 por ciento", añadió.

"Pero a cambio hay que pagar algo", dijo Shamkhani, aludiendo a la demanda de Irán de que se levanten las sanciones.

Nuclear y nada más

Teherán insiste en que las conversaciones se limiten estrictamente a la cuestión nuclear y al levantamiento de las sanciones, y considera que esta demanda no es negociable.

Pero Washington y su aliado Israel están presionando para que se incluyan otras quejas contra la república islámica.

En 2018, la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear anterior estuvo motivada en parte por la ausencia de restricciones en el acuerdo sobre el programa de misiles balísticos de Irán, percibido como una amenaza para Israel.

Según informes de los medios de comunicación, Israel está ahora presionando para poner esta cuestión en la mesa de negociaciones, junto con la política de Irán de financiar a grupos militantes en todo el Medio Oriente, incluido Hezbolá en el Líbano, Hamás en Gaza y los Hutíes en Yemen.


