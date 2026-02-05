Misiles, uranio y arsenales: los temas espinosos en las conversaciones de EE. UU. con Irán

Irán y Estados Unidos mantendrán unas conversaciones el viernes 6 de febrero en Omán. Teherán presiona para centrarse exclusivamente en su programa nuclear, pero las demandas de Washington van más allá.

Los dos rivales mantuvieron varias rondas de conversaciones nucleares mediadas por Omán en 2025, pero la guerra entre Irán e Israel, en la que Estados Unidos realizó ataques contra instalaciones nucleares iraníes, descarriló la diplomacia días antes de la fecha prevista para una reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con renovar las acciones militares contra Irán tras su letal represión de las masivas protestas antigubernamentales, pero cree que Teherán está abierto a un acuerdo.

Estados Unidos ha dicho que las conversaciones deben cubrir el programa de misiles de Teherán y su apoyo a grupos militantes en la región.

A continuación se presentan algunas de las cuestiones espinosas que están sobre la mesa:

Enriquecimiento de uranio



La principal disputa entre Irán y Estados Unidos se refiere al enriquecimiento de uranio.

Los países occidentales e Israel, considerado el único país de Medio Oriente con armas nucleares, afirman que Irán está tratando de adquirir una bomba, lo que la República Islámica niega.

Durante la guerra entre Irán e Israel en junio pasado, Estados Unidos bombardeó tres sitios nucleares en Irán (Fordow, Natanz e Isfahán), y Trump afirmó posteriormente que los ataques "destruyeron" el programa nuclear, aunque la magnitud de los daños sigue siendo desconocida.

Irán, que afirma tener derecho a la energía nuclear civil, considera esta exigencia una "línea roja" y contraria al Tratado de No Proliferación Nuclear del que él y otros 190 países son signatarios.

Expertos afirman que el uranio enriquecido por encima del 20% puede tener potenciales aplicaciones militares, pero que el enriquecimiento debe alcanzar el 90% para fabricar una bomba.

Antes de la guerra, Irán estaba enriqueciendo uranio al 60%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, superando ampliamente el límite del 3,67 por ciento permitido por un acuerdo nuclear ahora extinto que Irán alcanzó con las potencias mundiales en 2015.

Estados Unidos se retiró de ese acuerdo en 2018 e Irán posteriormente abandonó sus compromisos en virtud del acuerdo en represalia.

Trump ha pedido repetidamente el fin total del enriquecimiento, una condición mucho más estricta que el acuerdo de 2015.

