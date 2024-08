Nicolás Maduro rechazó ofrecimiento de asilo de presidente de Panamá

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicolás Maduro rechazó este viernes la propuesta de asilo de su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, así como las garantías de Estados Unidos para solucionar la crisis tras los comicios presidenciales, cuyo resultado oficial ratificó como ganador al mandatario venezolano, un anuncio que la mayor coalición opositora considera fraudulento.



A través del canal estatal VTV, Maduro pidió al presidente de Panamá gobernar su país y no pretender hacerlo en Venezuela, mientras que exigió respeto a Estados Unidos.



"Que Estados Unidos (...) está dispuesto a darme lo que sea me alegra (...) Yo le pediría respeto a la democracia venezolana; segundo deseo, respeto a la independencia y la estabilidad de Venezuela; tercer deseo, que lleguemos a acuerdo de entendimiento por 50 años donde ellos se queden donde están y dejen que Venezuela esté tranquila", manifestó el mandatario.



Por otra parte, Maduro afirmó que Mulino le envió un mensaje, tras asumir el mandato, para que "contara con él" y para prometer que las relaciones entre Venezuela y Panamá se iban a retomar, pero luego "lo visitó" la jefa del Comando Sur de EE.UU., y después de una reunión -prosiguió Maduro- "salió alborotado" a convocar una cumbre para tratar la crisis poselectoral del país caribeño.



"Unánimemente América Latina y el Caribe le dijeron (a Mulino): '¿Quién es usted, compadre? Usted se equivocó, usted no tiene facultad para convocar una cumbre'", aseguró el presidente venezolano.







Panamá reconoce a Edmundo González como ganador de los comicios

Sin embargo, el pasado jueves, Mulino informó que entre seis y siete presidentes confirmaron la asistencia a esta reunión, a la vez que planteó la posibilidad de se hiciera la próxima semana, cuando varios mandatarios van a coincidir en República Dominicana en el acto de juramentación de Luis Abinader como presidente reelecto.



Maduro advirtió a Mulino que "quien se mete con Venezuela se seca" y le "va mal", después que el presidente de Panamá propusiera la cumbre para "ensayar más acciones que apoyen la democracia y voluntad popular" del país caribeño.



Tanto Panamá como Estados Unidos no reconocen los resultados anunciados por el ente comicial de Venezuela y manifestaron que el ganador de las presidenciales es el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, quien reunió el "83,5 %" de las actas electorales que -asegura- demuestran su triunfo, algo que Maduro considera como "documentos forjados".



(EFE)