Dua Lipa desata la locura en Lima: selfis con fans, paseo en Barranco, autógrafos y más [VIDEO]

Dua Lipa viene desatando una gran locura en Lima. La cantante británica salió a saludar a todos sus fanáticos que la esperaban en los exteriores del hotel Belmond Miraflores Park Hotel, donde se encuentra hospedada antes de su primer concierto en Perú este martes 25 de noviembre en el estadio San Marcos.

Diversos videos difundidos en redes sociales mostraban a la artista internacional tomándose selfies con cada fan que le daba su celular.

Dua Lipa, quien lucía un vestido negro cubierto de un largo abrigo de vestir, sonreía y firmaba autógrafos en los polos, carteles y discos que le daban.

La intérprete de Don't Start Now y Levitating mostró una gran libertad para sonreír y posar junto a los fanáticos peruanos, quienes acudieron a Miraflores y Barranco para estar cerca de la cantante.

Otras fotos y videos mostraban a la también modelo de 30 años ingresando a uno conocido restaurante peruano en Barranco para almorzar. Al salir, ella saludó con las manos a sus seguidores mientras era resguardada por su personal de seguridad.

Eso no es todo. Videos compartidos en TikTok mostraron a Dua Lipa caminando por el Puente de los Suspiros, la Plaza de Barranco, la iglesia, las casonas y las pintas en los murales de Las Escaleras de La Oroya en el distrito.

Dua Lipa llegó a Lima esperado dar su concierto en San Marcos

Dua Lipa aterrizó en Lima el último domingo 23 de noviembre, días antes del esperado concierto que ofrecerá el martes en el Estadio San Marcos, el cual marcará su primer encuentro con el público peruano.

La cantante vino a la capital peruana procedente de Río de Janeiro —donde presentó su Radical Optimism Tour el día anterior— a bordo de un jet privado valorizado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo, Dua Lipa se trasladó directamente al Belmond Miraflores Park Hotel, ingresando por la calle Las Acacias, una vía secundaria que le permitió evitar los admiradores que la esperaban en la puerta principal ubicada en el Malecón de la Reserva.

