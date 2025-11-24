Últimas Noticias
Dua Lipa desata la locura en Lima: selfis con fans, paseo en Barranco, autógrafos y más [VIDEO]

Dua Lipa viene causando euforia entre sus fanáticos peruanos durante su visita en Lima.
| Fuente: Instagram (dualipa)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Euforia total por Dua Lipa! La cantante británica almorzó en un restaurante en Barranco y fue vista paseando por el Puente de los Suspiros y visitando otros lugares tras su visita en Lima.

Dua Lipa viene desatando una gran locura en Lima. La cantante británica salió a saludar a todos sus fanáticos que la esperaban en los exteriores del hotel Belmond Miraflores Park Hotel, donde se encuentra hospedada antes de su primer concierto en Perú este martes 25 de noviembre en el estadio San Marcos.

Diversos videos difundidos en redes sociales mostraban a la artista internacional tomándose selfies con cada fan que le daba su celular.

Dua Lipa, quien lucía un vestido negro cubierto de un largo abrigo de vestir, sonreía y firmaba autógrafos en los polos, carteles y discos que le daban.

La intérprete de Don't Start Now y Levitating mostró una gran libertad para sonreír y posar junto a los fanáticos peruanos, quienes acudieron a Miraflores y Barranco para estar cerca de la cantante.

Otras fotos y videos mostraban a la también modelo de 30 años ingresando a uno conocido restaurante peruano en Barranco para almorzar. Al salir, ella saludó con las manos a sus seguidores mientras era resguardada por su personal de seguridad.

Eso no es todo. Videos compartidos en TikTok mostraron a Dua Lipa caminando por el Puente de los Suspiros, la Plaza de Barranco, la iglesia, las casonas y las pintas en los murales de Las Escaleras de La Oroya en el distrito.

Dua Lipa llegó a Lima esperado dar su concierto en San Marcos

Dua Lipa aterrizó en Lima el último domingo 23 de noviembre, días antes del esperado concierto que ofrecerá el martes en el Estadio San Marcos, el cual marcará su primer encuentro con el público peruano.

La cantante vino a la capital peruana procedente de Río de Janeiro —donde presentó su Radical Optimism Tour el día anterior— a bordo de un jet privado valorizado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo, Dua Lipa se trasladó directamente al Belmond Miraflores Park Hotel, ingresando por la calle Las Acacias, una vía secundaria que le permitió evitar los admiradores que la esperaban en la puerta principal ubicada en el Malecón de la Reserva.

Dua Lipa dará su primer concierto en Perú este martes 25 de noviembre en el estadio de San Marcos.
| Fuente: Instagram (dualipa)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Lima?

El espectáculo se realizará este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde Dua Lipa interpretará sus más grandes éxitos, además de temas de su más reciente álbum. Será su primera vez en un escenario peruano.

Horarios del concierto de Dua Lipa en Lima

Las puertas del Estadio San Marcos se abrirán a las 4 p. m., momento en que los primeros fans —muchos acampando desde días antes— finalmente podrán ingresar. A partir de las 8:30 p. m., las luces comenzarán a bajar y el ambiente se cargará de emoción mientras Dua Lipa se prepara para salir al escenario con su esperado Radical Optimism Tour.

Fechas de la gira de 'Radical Optimism Tour', de Dua Lipa

  • 7 de noviembre. Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)
  • 8 de noviembre. Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)
  • 11 de noviembre. Santiago, Chile (estadio Nacional)
  • 12 de noviembre. Santiago, Chile (estadio Nacional)
  • 15 de noviembre. Sao Paulo, Brasil (estadio Morumbis)
  • 22 de noviembre. Río de Janeiro, Brasil (estadio Nilton Santos)
  • 25 de noviembre. Lima, Perú (estadio San Marcos)
  • 28 de noviembre. Bogotá, Colombia (estadio El Campín)
  • 1 de diciembre. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)
  • 2 de diciembre. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)
  • 5 de diciembre. Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Dua Lipa en Lima?

Aunque el repertorio puede modificarse, este fue el setlist que Dua Lipa presentó en Río de Janeiro el 22 de noviembre, show previo al que ofrecerá este martes en Lima:

Acto I

  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)

Acto II

  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Mas que nada (cover de Jorge Ben)
  • Maria

Acto III

  • Physical
  • Electricity (Silk City y Dua Lipa)
  • Hallucinate
  • Illusion

Acto IV

  • Falling Forever
  • Happy for You
  • Love Again
  • Anything for Love
  • Be the One

Encore

  • New Rules
  • Dance the Night (versión corta)
  • Don’t Start Now
  • Houdini
@divalipa7 Dua Lipa visitando Barranco. Lima 🇵🇪 Noviembre 2025 @Dua Lipa #dualipa #dualipaenlima #dualipaenbarranco #dualipabarranco #divalipa ♬ sonido original - 🌊

