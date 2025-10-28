Linkin Park en Lima: actualizan horarios de ingreso para el concierto en el Estadio San Marcos

¡Atención, fanáticos de Linkin Park! La icónica banda de nu metal vuelve a tocar en Lima esta noche, ocho años después de su última presentación en el país. En esta ocasión, lo hacen con Emily Armstrong como nueva vocalista, tras el fallecimiento de Chester Bennington.

El esperado concierto se llevará a cabo este martes 28 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de la gira From Zero World Tour 2025, que incluye 58 fechas alrededor del mundo. El evento en Perú cuenta con el auspicio de Studio92.

Nuevos horarios confirmados para el concierto

Este lunes, la productora Live Nation Perú anunció en sus redes sociales una actualización en los horarios del esperado concierto de Linkin Park en Lima. Las puertas del Estadio San Marcos se abrirán a partir de las 4 p.m., permitiendo el ingreso anticipado del público.

La encargada de abrir la noche será Poppy, artista invitada, quien subirá al escenario desde las 7:40 p.m. con un espectáculo que promete encender el ambiente. Luego, a las 8:50 p.m., llegará el momento más esperado: Linkin Park saldrá al escenario para reencontrarse con sus fans peruanos después de ocho años.

Los integrantes de Linkin Park llegaron a Lima el lunes por la madrugada, donde fueron recibidos por decenas de fanáticos en el aeropuerto Jorge Chávez.Fuente: Instagram: @colinbrittain, @emilyarmstrong

Linkin Park ya está en Lima

La banda inició su tramo sudamericano el 26 de octubre en Bogotá, Colombia, y llegó al aeropuerto Jorge Chávez un día después, donde fue recibida por decenas de seguidores del club Linkin Park Perú, quienes no pudieron ocultar su emoción.

En redes sociales, los músicos compartieron detalles de su paso por Lima. Alex Feder, guitarrista que acompaña al grupo en la gira, publicó una foto desde un café en Barranco con el mensaje: “¡Señoras y señores, quizás tengamos un contendiente para el top diez! ¡Un flat white verdaderamente fantástico!”.

Las cámaras de Studio92 registraron la llegada de numerosos fanáticos al hotel donde se hospeda la banda, en Miraflores, desde el lunes por la tarde. Por su parte, Emily Armstrong compartió una historia descansando en su habitación mientras veía un partido de béisbol.

El baterista Colin Brittain subió una foto junto a Emily en el Golf de San Isidro, mientras que el mánager Adam Ruehmer mostró en Instagram una camiseta de Universitario de Deportes que recibió de los fans, escribiendo: “Ok, esto es hermoso. Gracias, Linkin Park Perú.”

La mañana del martes, el club de fans reportó que los soldiers —como se autodenominan los seguidores del grupo— ya habían comenzado a concentrarse en los alrededores del Estadio San Marcos, listos para el esperado reencuentro con la banda.

Mapa de ingreso al concierto de Linkin Park en Lima

Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso.

Este concierto marca la primera presentación en Perú de Emily Armstrong como vocalista de la banda, en el marco de su gira mundial From Zero World Tour 2025.Fuente: Instagram: @livenationperu

Fechas del From Zero World Tour 2025 en Sudamérica

26 de octubre : Bogotá, Colombia

28 de octubre: Lima, Perú

1 de noviembre : Buenos Aires, Argentina

5 de noviembre: Santiago, Chile

8 de noviembre: Río de Janeiro, Brasil

10 de noviembre: São Paulo, Brasil

13 de noviembre: Brasilia, Brasil

15 de noviembre: Porto Alegre, Brasil

Tras su show en Lima, Linkin Park continuará su recorrido por Sudamérica con presentaciones en Argentina, Chile y Brasil durante las próximas semanas.Fuente: Instagram: @heydudeimadam, Studio92

Recomendaciones para el concierto de Linkin Park en Lima

Asistir al concierto en taxi.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Linkin Park en Lima

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

