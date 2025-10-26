Linkin Park en Lima: horarios, posible setlist y todo lo que debes saber del concierto en Estadio San Marcos

La emblemática banda estadounidense Linkin Park está próximo a su presentación en Lima como parte de la gira From Zero World Tour. Será su primera visita al país después de ocho años y representa una nueva etapa en su carrera con la incorporación de la vocalista Emily Armstrong.
La banda presentará temas de su nuevo álbum From Zero, lanzado recientemente, junto a sus grandes éxitos. Como se recuerda, Armstrong asume el rol vocal tras el legado de Chester Bennington y acompaña a miembros históricos como Mike Shinoda.
Este concierto marca un paso importante para Linkin Park, tanto por su regreso a Sudamérica como por el inicio de esta nueva fase con su formación renovada. Si eres fanático, este es un evento que promete ser inolvidable.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Linkin Park en Lima?
Linkin Park ofrecerá un concierto en Lima el martes 28 de octubre en el Estadio San Marcos.
Horarios para el concierto de Linkin Park en Lima
De acuerdo con la página web oficial de Linkin Park, estos son los horarios para su show en la capital:
4:00 p.m.: apertura de puertas
6:00 p.m.: Poppy (telonera)
9:00 p.m.: Linkin Park
*Cabe resaltar que los horarios pueden variar
Fechas del tour de Linkin Park en Sudamérica
Linkin Park comenzó su gira From Zero World Tour 2025 a fines de enero en México. Teniendo fechas en Europa y Norteamérica, también incluyeron a países latinoamericanos en su tour y comenzará por Colombia.
- 26 de octubre : Bogotá, Colombia
- 28 de octubre: Lima, Perú
- 1 de noviembre : Buenos Aires, Argentina
- 5 de noviembre: Santiago, Chile
- 8 de noviembre: Río de Janeiro, Brasil
- 10 de noviembre: São Paulo, Brasil
- 13 de noviembre: Brasilia, Brasil
- 15 de noviembre: Porto Alegre, Brasil
¿Cuál es el posible setlist del concierto de Linkin Park en Lima?
De acuerdo con su reciente concierto realizado en Colombia y como lo hicieron en su gira por Latam, esta sería la lista de canciones que Linkin Park podría tocar en el Estadio San Marcos.
Act 1 – Set intro A
- Somewhere I Belong
- Points of Authority
- Up From The Bottom
- Crawling
- The Emptiness Machine
Act 2 – ‘Creation’ (Interlude A)
- The Catalyst
- Burn It Down
- Over Each Other
- Where’d You Go (short)
- Waiting Fot The End (everyone – home base)
- Lies, Greed, Misery
- Two Faced
- Hahn Solo
- Mike Solo
- IGYEIH
- One Step Closer
Act 3 – ‘Collapse’ Transition
- Lost
- Stained
- What I’ve Done
Act 4 – ‘Kintsugi’ Transition
- Overflow
- Numb (+ Numb Encore)
- From The Inside
- Heavy Is The Crown
- Bleed It Out
Act 5 – Encore Intro A
- Papercut
- In The End
- Faint
Recomendaciones para el concierto de Linkin Park en Lima
- Asistir al concierto en taxi
- Evitar llevar objetos de valor o innecesarios
- Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión
- Habrá seguridad privada y servicio médico
- Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad
- Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo
- Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana