Linkin Park en Lima: horarios, posible setlist y todo lo que debes saber del concierto en Estadio San Marcos

La banda estadounidense vendrá a Perú como parte de su gira mundial From Zero World Tour en su primera visita al Perú con la nueva vocalista Emily Armstrong al frente del grupo.

La emblemática banda estadounidense Linkin Park está próximo a su presentación en Lima como parte de la gira From Zero World Tour. Será su primera visita al país después de ocho años y representa una nueva etapa en su carrera con la incorporación de la vocalista Emily Armstrong.

La banda presentará temas de su nuevo álbum From Zero, lanzado recientemente, junto a sus grandes éxitos. Como se recuerda, Armstrong asume el rol vocal tras el legado de Chester Bennington y acompaña a miembros históricos como Mike Shinoda.

Este concierto marca un paso importante para Linkin Park, tanto por su regreso a Sudamérica como por el inicio de esta nueva fase con su formación renovada. Si eres fanático, este es un evento que promete ser inolvidable.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Linkin Park en Lima?

Linkin Park ofrecerá un concierto en Lima el martes 28 de octubre en el Estadio San Marcos.

Horarios para el concierto de Linkin Park en Lima

De acuerdo con la página web oficial de Linkin Park, estos son los horarios para su show en la capital:

4:00 p.m.: apertura de puertas

6:00 p.m.: Poppy (telonera)

9:00 p.m.: Linkin Park

*Cabe resaltar que los horarios pueden variar

Fechas del tour de Linkin Park en Sudamérica

Linkin Park comenzó su gira From Zero World Tour 2025 a fines de enero en México. Teniendo fechas en Europa y Norteamérica, también incluyeron a países latinoamericanos en su tour y comenzará por Colombia.

26 de octubre : Bogotá, Colombia

28 de octubre: Lima, Perú

1 de noviembre : Buenos Aires, Argentina

5 de noviembre: Santiago, Chile

8 de noviembre: Río de Janeiro, Brasil

10 de noviembre: São Paulo, Brasil

13 de noviembre: Brasilia, Brasil

15 de noviembre: Porto Alegre, Brasil

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Linkin Park en Lima?

De acuerdo con su reciente concierto realizado en Colombia y como lo hicieron en su gira por Latam, esta sería la lista de canciones que Linkin Park podría tocar en el Estadio San Marcos.

Act 1 – Set intro A

Somewhere I Belong

Points of Authority

Up From The Bottom

Crawling

The Emptiness Machine

Act 2 – ‘Creation’ (Interlude A)

The Catalyst

Burn It Down

Over Each Other

Where’d You Go (short)

Waiting Fot The End (everyone – home base)

Lies, Greed, Misery

Two Faced

Hahn Solo

Mike Solo

IGYEIH

One Step Closer

Act 3 – ‘Collapse’ Transition

Lost

Stained

What I’ve Done

Act 4 – ‘Kintsugi’ Transition

Overflow

Numb (+ Numb Encore)

From The Inside

Heavy Is The Crown

Bleed It Out

Act 5 – Encore Intro A

Papercut

In The End

Faint

Recomendaciones para el concierto de Linkin Park en Lima

Asistir al concierto en taxi



Evitar llevar objetos de valor o innecesarios



Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión



Habrá seguridad privada y servicio médico



Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad



Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo



Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana